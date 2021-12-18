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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عائشة بن أحمد تخطف الأنظار أمام حمام السباحة

عائشة بن احمد
عائشة بن احمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت عائشة بن أحمد في الصورة علي حمام السباحة، و رفعت خصلات شعرها الكيرلي بشكل يتناسب مع اطلالتها.


وتشارك عائشة بن أحمد في "وعد الشيطان" وهو العمل الدرامي الأول الذي يجمعها بـ نيللي كريم وعمرو يوسف، وأحمد جمال، وبدأت تحضيراته في أغسطس الماضي، وكان يحمل في البداية اسم "وعد ابليس"، إلى أن تم تغييره.

 شخصية غامضة

يتكون المسلسل من 6 حلقاتٍ فقط، يدخل فيها عمرو عالم السحر، ويقدم عمرو شخصية غامضة وجديدة عليه، كرجل يتحالف مع الشيطان ولم يكشف ملامح أخرى للدور للحفاظ على سياسة التشويق والغموض التي يتبعها المسلسل.

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