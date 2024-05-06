ندوات توعوية لنشر الثقافة المالية بين طلاب جامعات مصر

عقدت جامعة طنطا ٤ ندوات توعية لطلاب كليات الزراعة و الاداب و طب أسنان و العلوم ، حضره ٦٦٢ طالب و طالبة ، فى إطار مبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بين طلاب الجامعات، في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التعليم العالي الذي يهدف الى رفع مستويات الثقافة المالية وتحفيز الطلاب علي ريادة الاعمال، وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية.

كما نظمت كلية التمريض بجامعة الأزهر ندوتين قدمها مدرب التوعية المعتمد من الهيئة و ممثل جامعة الأزهر، حضر أكثر من ٥٠٠ طالب من الطلاب غير المتخصصين.

كما استضافت كلية التربية بجامعة السادات، أولى محاضرات التوعية والثقافة المالية غير المصرفية.

حاضر فيها مدربة التوعية المالية المعتمد لدى هيئة الرقابة المالية، وبمشاركة ما يقرب من أكثر 220 طالب وطالبة.

ونظمت كلية التمريض بجامعة دمنهور اول ندوة للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية حضرها عدد ٨٠ من الطلاب الذين ابدوا اهتمامهم بمحاور المحاضرة حيث تدور حول رفع مستويات الثقافة المالية وبناء مهارات فن إدارة الأموال للطلاب والشباب، وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية من أنشطة سوق رأس المال، و أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، و تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر، و التمويل الاستهلاكي .



و من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن تحسين مستويات الوعي ونشر الثقافة المالية في المجتمع خاصة بالانشطة المالي غير المصرفية احد أهم محاور استراتيجية الهيئة العامة للرقاب المالية لتعزيز مستويات الشمول المالي وتمكين المواطنين من الاستفادة من الحلول التمويلية والاستثمارية لتحسين احوالهم المعيشية وتحقيق مستهدفاتهم، وخلق اجيال جديدة قادرة على بناء اعمال ومشروعات خاصة تحسن حياتهم وتساعد مجتمعهم.

فيما قال الدكتور محمد عبد العزيز إن التعريف والتوعية بالانشطة المالية غير المصرفية لطلاب الجامعات المصرية يعزز من معرفتهم للبدائل المتاحة لحصولهم علي التمويل اللازم لبدء المشروعات وتنميتها وريادة الاعمال عند بدء حياتهم العملية.