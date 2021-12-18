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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة مصر وقطر .. تعرف على موعدها والقنوات المجانية الناقلة

محمد مجدي أفشة نجم
محمد مجدي أفشة نجم منتخب مصر

يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب قطر، اليوم، السبت، على استاد 974، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العرب.

موعد مباراة مصر وقطر والقنوات الناقلة:

تقام مباراة مصر وقطر في تمام الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، وتذاع  عبر قناتي بي إن سبورتس 1 وبي إن سبورتس 2، وقناة الكأس 1  “ مجانا بدون تشفير”.

كأس العرب .. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة قطر

شوبير يوجه رسالة حاسمة بشان كيروش قبل مواجهة قطر اليوم

منتخب مصر ضد قطر:

 

يسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش لتحقيق الفوز على قطر في مباراة اليوم،  من أجل مصالحة الجماهير، بعد الخسارة أمام تونس بهدف دون رد في الدور نصف النهائي، وضياع حلم التتويج بلقب كأس العرب للمرة الثانية في تاريخ.

على الجانب الآخر خسر منتخب قطر، أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف، في الدور نصف النهائي.

وتعد تلك المواجهة بين مصر وقطر هي الأولى بالنسبة للمنتخبين كمباراة رسمية حيث التقي المنتخبان 9 مرات من قبل في مباريات ودية .

وحقق المنتخب الفوز في 5 مباريات منها وتعادلا في مباراتين وهزم في مباراتين.

والتقى المنتخبان في يوليو من عام 1989، وتعادل المنتخبان بثلاثة أهداف لمثلهما، حيث تقدم منتخب قطر بهدفي منصور مفتاح، قبل أن يحرز أيمن شوقي هدف المنتخب ثم يضيف محمد العامري الهدف الثالث لقطر، في حين سجل أشرف قاسم هدفين من ضربتي جزاء في الدقائق 76 و79 من زمن المباراة.

 

وحقق منتخب مصر الفوز في ثاني مبارياته امام قطر بهدفين دون رد في مباراة ودية أقيمت عام 1989، استعدادا لمواجهة الجزائر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1990، وفاز المنتخب بهدفي أيمن شوقي وحسام حسن.

 

وحقق المنتخب ثاني فوز في عام 2000 على قطر، بهدف نظيف سجله طارق السعيد، قبل أن يحقق المنتخبان التعادل في لقاء ودي بهدفين لكل فريق عام 2001.

 

وحقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا امام قطر بستة أهداف نظيفة في مباراة أقيمت عام 2003، حيث سجل جمال حمزة هاتريك، وطارق السيد وعبد الحليم علي ومدافع قطر في مرماه هدفًا في مرماه.

 

والتقي المنتخبان في بطولة لوزان والتي أقيمت عام 2007 بمشاركة مصر وقطر والإمارات والكويت وتوج المنتخب المصري بها حيث فازت مصر على العنابي بخماسية نظيفة بفضل هدفي محمد أبو تريكة وعمر زكي وهدفًا لـ أسامة حسني.

 

 

 

 

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