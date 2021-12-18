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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي لـ إبراهيم منير: وفر دروسك لنفسك | فيديو

الديهي
الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جماعة محمود حسين، أصدرت بيانا من تركيا تعلن فيه عن قائم بأعمال مرشد للإخوان جديدا يُدعى مصطفى طلبة، لافتًا إلى أن أسامة سليمان المتحدث باسم الإخوان المسلمين فرع لندن التابع لإبراهيم منير، قام بنفي انعقاد مجلس الشورى العام وصدور أي قرارات جديدة عنه، وناشد الإعلام بتحري الدقة.


وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن جبهة إبراهيم منير أبطلت قرار جبهة محمود حسين، بخصوص القائم بأعمال المرشد العام مصطفى طلبة.


وتابع، أن حرب البيانات والصراعات بين جبهتي الإخوان تتم حاليًا لتعيين قائم بأعمال مرشد الإخوان، موضحًا أن محمود حسين صنع إلهاً من العجوة يدعى مصطفى طلبة، لينأوي به إبراهيم منير، وهو أحد رجال الأعمال وهو وشقيقه على طلبة المتواجدين في أوروبا والذين يملكون مشروعات ضخمة في أوروبا يديرونها باسم الإخوان.

 

وأردف أن إبراهيم منير، أعد دراسة حول حقوق الإنسان بين الواقع والمأمول، معقبًا لـ "منير"،: "لما تقولون ما لا تفعلون تتحدث عن حقوق الإنسان وتحاول وضع مصر في جملة مفيدة، وهمّا يقطعوا في بعض، هل طبقت التسامح والتأخر والتجرد على جماعة الإخوان، أنت فشلت داخل بيتك وجاي تدينا موعظة، وانت غارق في الفتنة، وفر دروسك لنفسك".  

نشأت الديهي مجلس الشورى الاخوان المسلمين مرشد الأخوان الإعلامي نشأت الديهي محمود حسين أبراهيم منير

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