تقرير: مخاوف عالمية من تأثير أوميكرون على التضخم

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن البنوك المركزية حول العالم تتخوف من أن يؤدي متحور ”أوميكرون“ لفيروس كورونا المستجد، إلى زيادة التضخم العالمي، بحسب ما ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم، الأحد، على موقعها الإلكتروني: ”يطوق متحور أوميكرون العالم، ويغلق الحدود، ويؤدي إلى فرض قيود جديدة على الأنشطة الاقتصادية“.

وتابعت: ”والآن، فإن البنوك المركزية، بدلا من أن تخفف السياسة النقدية لتدعيم الأنظمة الاقتصادية كما فعلت في بداية الجائحة، فإنها تمضي قدما في الوقت الحالي لتقويض الحافز الاستثماري، ورفع أسعار الفائدة“.

وقالت الصحيفة: ”تعكس تلك التحركات فكرا جديدا بين صفوف صناع السياسات، إزاء التأثيرات الاقتصادية للوباء، وهو أن مسئولي البنوك المركزية يخشون من ألّا يقتصر تأثير التفشي الواسع لسلالة أوميكرون على تقويض النمو الاقتصادي، ولكن أن تؤدي الزيادة الحادة في عدد الإصابات بالفيروس إلى إطالة أمد التضخم المرتفع“.

وأردفت بالقول: ”يُنظر إلى متحور أوميكرون، على أنه سيكون له تأثير أقل على النمو، مع زيادة الضغط على الأسعار مقارنة بالموجات السابقة“.

وأشارت إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، والبنك المركزي الأوروبي بتشديد السياسة النقدية في إطار الاستجابة لمخاوف التضخم.

ولفتت إلى أنه ”عندما انتشرت الجائحة في مطلع 2020، قامت الحكومات بإغلاق الأنظمة الاقتصادية، ما أدى إلى انخفاض الإنفاق من جانب المستهلكين بشدة، فيما تخلص أصحاب العمل من قطاع عريض من الموظفين، وانخفضت الأسعار“.

وقال التقرير: ”في غضون أشهر قليلة، أدى ارتفاع معدلات التجارة الإلكترونية، والعمل من المنزل، إلى تعافي الاقتصاد سريعا في العديد من الدول المتقدمة، ومع التوسع الشديد في حملات التطعيم، فإن التعافي الاقتصادي استمر خلال العام الجاري“.

ونقلت الصحيفة عن بول أشورث، كبير اقتصاديي أمريكا الشمالية، في ”كابيتال ايكونوميكس“، قوله: ”ما رأيناه في المراحل الأولى من الوباء هو أن الطلب انخفض في البداية بشكل أكبر بكثير من العرض، ولذلك، فقد انتهى الأمر إلى الانكماش، بسبب عمليات الإغلاق الصارمة جدا".