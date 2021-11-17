التضخم يرفع الذهب أمام الدولار.. وأسعار الفائدة لعبة البنوك المركزية المفضلة بعد كورونا

الذهب يتجاوز 1870 دولاراً للأونصة

سي إن إن: الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة

بنك إنجلترا يؤجل رفع أسعار الفائدة لهذه الأسباب

يشهد سوق الأسهم في الولايات المتحدة ازدهارً، وعلى الرغم من عدم اليقين بشأن الاقتصاد، فإن بورصة "وول ستريت" واثقة من أنها تستطيع الاستمرار في المضي قدمًا. ولكن مع ارتفاع معدلات التضخم، هناك أيضًا تيار خفي من القلق بشأن ما يخبئه المستقبل.

وحسب تقرير "سي إن إن"، عادت أسعار الذهب إلى ما فوق 1870 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى لها في خمسة أشهر. في غضون ذلك، يعتبر الدولار الأمريكي هو الأقوى منذ يوليو 2020.

قال المحللون الاستراتيجيون للسلع في “جيه بي مورجان” في مذكرة للعملاء يوم الاثنين، إن :"محفزات التضخم الصعودية تتحقق بوضوح ويبدو من غير المرجح أن تتلاشى على المدى القريب".

وتقول "سي إن إن"، إن الدافع وراء الارتفاع الأخير في أسعار الذهب والدولار كان بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأسرع معدل منذ ثلاثة عقود. أشارت شركات مثل Tyson Foods (TSN) إلى أنها لا تتوقع تراجع التضخم في أي وقت قريب، ومن المرجح أن تستمر في رفع الأسعار.

وقال ستيوارت جليندينينج، كبير المسؤولين الماليين في تايسون، للمحللين يوم الاثنين "نتوقع اتخاذ إجراءات تسعير مستمرة لضمان أن أي زيادات في التكلفة التضخمية تتكبدها أعمالنا ستنتهي".

والذهب هو وسيلة التحوط المفضلة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الحماية من الآثار طويلة المدى للتضخم. إنه أصل ملموس ذو عرض محدود، مما يجعله أقل عرضة للتآكل في قيمة المال الناجم عن ارتفاع الأسعار.

كما أن توقعات التضخم تدفع مديري الأموال نحو الدولار الأمريكي. تتزايد الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة في العام المقبل للحد من الأسعار. يمكن أن يعزز ذلك العوائد على الأصول مثل السندات الحكومية الأمريكية - والتي سيحتاج المستثمرون إلى المزيد من الدولارات للحصول عليه.

أشار نيكولاس كولاس من "داتا تريك ريسيرش" في مذكرة بحثية يوم الثلاثاء إلى أن الارتفاع في الدولار الأمريكي هو أيضًا "إشارة إلى أن الأسواق أكثر ثقة في النمو الاقتصادي الأمريكي المستقبلي مقارنة بالاقتصادات الأخرى".

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى في أوروبا، مما أجبر البلدان بما في ذلك ألمانيا على التفكير في تطبيق قيود جديدة.

اهتزت وول ستريت بسبب ارتفاع التضخم لكنها لم تكن خائفة. ما عليك سوى إلقاء نظرة على مؤشر الخوف والطمع في الأعمال في "سي إن إن"، وهو مقياس الشبكة الرئيسي لمعنويات السوق. فهي لا تزال راسخة في منطقة "الجشع الشديد".

أقر غالبية المستجيبين في استطلاع "بنك أوف أمريكا" لمديري الصناديق العالمية الذي نُشر يوم الثلاثاء بأن التضخم يمثل خطرًا. لكن 35٪ فقط يعتقدون أنها ظاهرة دائمة، بينما يعتقد 61٪ أنها عابرة. تنخفض مستويات النقد قليلاً، مما يشير إلى تزايد الاتجاه الصعودي.

ومع ذلك، فإن القفزة في تحوطات التضخم تشير إلى درجة من الحذر في لحظة مع الكثير من الأشياء المجهولة.

مجموعات الأعمال تريد إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين

يمارس قادة الأعمال ضغوطًا على إدارة بايدن للنظر في إلغاء التعريفات الجمركية على الصين للمساعدة في تخفيف ارتفاع التضخم.

لكن المحادثات عالية المخاطر بين الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج يوم الاثنين لم تسفر عن اختراقات في التجارة - مما أدى إلى تدمير آمال الشركات المتضررة التي تبحث عن الإغاثة.

أصبحت التحيات اللطيفة أكثر جدية حيث أثار بايدن مخاوف بشأن حقوق الإنسان والعدوان الصيني تجاه تايوان والقضايا التجارية. وطوال ذلك، انخرط القادة في "نقاش صحي"، وفقًا لمسؤول إداري كبير حضر المناقشات.

ربما يكون الاجتماع قد خفض التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم. ومع ذلك ، كما هو متوقع، لم يتم الإعلان عن نتائج سياسية رئيسية.

في خطاب إلى إدارة بايدن أرسل قبل القمة، حذرت المجموعات التجارية بما في ذلك غرفة التجارة الأمريكية القوية والمائدة المستديرة للأعمال من أن الرسوم الجمركية على الصين تضر الشركات والعائلات الأمريكية من خلال زيادة التكاليف. وحثوا الحكومة على إعادة النظر.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس" يوم الأحد إن مثل هذه الخطوة "قيد الدراسة".

لكن هذا قد لا يحدث. بينما توصلت إدارة بايدن مؤخرًا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتخفيف عقوبات عهد ترامب على الألمنيوم والصلب، استمرت في انتقاد ممارسات الصين التجارية ودعم الشركات المحلية.

أيدت الولايات المتحدة اتفاق التجارة "المرحلة 1" الذي وقعه الرئيس السابق دونالد ترامب مع الصين في يناير 2020. وفي خطاب ألقته الشهر الماضي، قالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي إن الصين يجب أن تكون مسؤولة عن الوعود التي قطعتها في تلك الاتفاقية. وقالت إن بكين لم تفِ بعد بجميع التزاماتها.

وأشار تاي أيضًا إلى أن الولايات المتحدة قد تدفع الصين للمضي قدمًا إلى أبعد من ذلك.

وقال تاي "ما زلنا نشعر بمخاوف جدية بشأن الممارسات التجارية الصينية التي تركز على الدولة وغير السوقية والتي لم يتم تناولها في اتفاق المرحلة الأولى. بينما نعمل على تطبيق شروط المرحلة الأولى، سنثير هذه المخاوف السياسية الأوسع مع بكين".

بنك إنجلترا ولعبة أسعار الفائدة

فاجأ بنك إنجلترا الأسواق في وقت سابق من هذا الشهر عندما صوّت لإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة قياسية.

كان البنك المركزي يميل إلى أن يكون أول لاعب رئيسي يبدأ في رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم. وبدلاً من ذلك، اختار بنك إنجلترا الاستمرار في المسار بينما كان ينتظر المزيد من البيانات حول سوق العمل، قلقًا من أن البطالة قد ترتفع مع سقوط الدعم الحكومي البريطاني لأصحاب العمل. والآن، الأرقام موجودة - ويبدو أن هذا الخوف لم يتحقق.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الثلاثاء إن معدل البطالة في المملكة المتحدة انخفض إلى 4.3٪ في سبتمبر حتى مع انتهاء برنامج الإجازة المؤقتة في البلاد.

قد يمهد ذلك الطريق أمام بنك إنجلترا لاتخاذ إجراءات في ديسمبر. وقال كيت جوكيس، الخبير الاستراتيجي في بنك سوسيتيه جنرال، إن بيانات التوظيف تبدو "الحلقة المفقودة" اللازمة لإقناع محافظي البنوك المركزية بالقيام بخطوة.

وقال للعملاء: "لا يزال هناك المزيد من عمليات التسريح". "ولكن عندما يزن [بنك إنجلترا] المخاطر التي يتعرض لها سوق العمل مقابل الاتجاه التصاعدي للتضخم ، فإن الأخير سيفوز بالتأكيد."

يعتقد البعض الآخر أن لعبة الانتظار قد تطول قليلاً. قال صامويل تومبس ، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في "بانثيون ماكرو-إيكونموميكس"، إن الأمر لا يزال "غير منتهي"، مشيرًا إلى عدم اليقين بشأن ما إذا كان العمال الذين خرجوا من العمل والذين عادوا إلى وظائفهم يعملون بدوام كامل أو بدوام جزئي.