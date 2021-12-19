عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تستحقون وبجدارة.. نوال الزغبي تهنئ منتخب الجزائر بعد الفوز بكأس العرب

صدى البلد

هنأت الفنانة نوال الزغبى، منتخب الجزائر بعد تتويجه ببطولة كأس العرب 2021 ، ونشرت تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر . 

 

وكتبت نوال الزغبى "ألف مبروك للمنتخب الجزائري الفوز ببطولة #كأس_العرب_2021 
تستحقون وبجدارة  عقدنا العزم ان تحيا #الجزائر". 


وتوّج منتخب الجزائر بلقب بطولة كأس العرب بهدف في شباك تونس في المباراة التي جمعت المنتخبين على “استاد البيت” وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وجاء الهدف الأول لصالح الجزائر من هجمة منظمة من لاعبي منتخب الجزائر بمجموعة من التمريرات أنهاها بغداد بونجاح بتمريرة هيأ الكرة لزميله أمير سعيود على حدود منطقة الجزاء الذي أطلق تسديدة يسارية قوية سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

وقبل لحظات من نهاية المباراة استغل لاعبو منتخب الجزائر تقدم فريق تونس بما فيهم حارس المرمي لإرسال كرة طولية لياسين براهيمي الذي وصل إلى المرمى الخالي وسجلها بنجاح.

نوال الزغبي منتخب الجزائر بطولة كأس العرب تونس أمير سعيود

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي يضرب نيوكاسل برباعية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

الدينار الكويتى يتراجع.. أسعار العملات العربية فى بنك مصر ختام اليوم 19-12-2021

أقوي السيارات الهجينة خلال عام 2021.. صور

400 ألف مشرد و108 قتلى حصيلة ضحايا إعصار راي المدمر في الفلبين

اختاره الله لي.. أول تعليق من ابنة ماجد المصري بعد عقد قرانها

إيلون ماسك يخسر 20 مليار دولار خلال أسبوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

حقيقة ضعف القدرة الجنسية للرجل في الشتاء .. تفاصيل

استبعاد طارق حامد.. 40 لاعبا فى القائمة المبدئية لمنتخب مصر بأمم أفريقيا

ما طلعتش جبنة.. مفاجأة في واقعة ضبط مصنع يستخدم بودرة حوائط بالمنوفية

لصيانة كوبري تحيا مصر.. القاهرة تغلق عددا من الاتجاهات في محيط محور روض الفرج

تفاصيل العثور علي مصنع إنتاج جبن من معجون حوائط في المنوفية وهروب صاحبه|صور

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية ..اعرف التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أربعيني وسيم .. من هو شبيه رشدي أباظة؟

بعد تأخر عربة الزفاف.. شاهد.. لحظة تحميل عروس على سيارة نصف نقل|فيديو

جنون.. شاهد امرأة تحول مطبخها إلى شاطئ رملي لأطفالها|صور

شاهد قرد ينتقم من كلاب قتلت صغيره|فيديو

فيديو

عايزاه يفرح.. سيدة تشعل السوشيال ميديا وتبحث عن عروسة لزوجها.. فيديوجراف

شقتهم ولعت يوم فرحهم .. مأساة عروسان السيدة زينب ليلة الدخلة

صاحبه هرب.. مصنع ينتج الجبن من معجون الحوائط بالمنوفية

تطعيم شلل الأطفال .. أعراض المرض وموعد الحملة والسن المستهدف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ