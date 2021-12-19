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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري: تقنية الجي بلازما تشد الجلد بدون جراحة.. فيديو

أحمد السبكي
أحمد السبكي

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن التكنولوجيا الحديثة زادت من طموح السيدات والرجال في عالم التجميل، مشيرًا إلى أن شد الجلد في الماضي كان يعتمد على الحلول الجراحية المجهدة والمتعبة، ولكن التطور الحديث سمح برسم كيرف الجسم، بدون أي طرق جراحية. 

 

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن التطور التكنولوجي سمح برسم الجسم بمعالمه الحقيقية بصورة سهلة من خلال ما يسمى بـ"النحت"، معقبًا: "جراح السمنة يستطيع الآن تصغير أو تكبير الصدر، ورسم العضلات وخلافه"

وأضاف أن تقنية الجي بلازما تشد الجلد بدون جراحة، وتصغر الشكل 25 عامًا، ومن الممكن استخدام بعض الأجهزة مع تقنية الجي بلازما للوصول إلى أفضل نتيجة، مثل استخدام خيوط للرفع الوجه.

 

 
بالفيديو.. استشاري يكشف عن الحل الأمثل للقضاء على مشكلة التثدي لدى الرجال

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن الجي بلازما تقوم بشد الجلد في منطقة الوجه أو الذراعين  بصورة كبيرة وسريعة، ويحصل المريض على نتيجة فورية.

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن مشكلة التثدي لدى الشباب مشكلة كبيرة، والبعض قد ينعزل بسبب هذه المشكلة، وبعض الشباب لا يستطيع أن يتقدم إلى الكليات العسكرية بسبب مشكلة التثدي، وهذا يكون أمر محزن جدًا للأسرة.

وأضاف أن علاج التثدي في الماضي كان من خلال الجراحة، ولكن تقنية الفيزر حلت هذه المشكلة بصورة كاملة، من خلال تكسير الغدد اللبنية وشد الجلد، وإعطائه شكل رياضي بدون أي علامة واضحة، والحصول على نتيجة فورية.


 
بالفيديو.. استشاري: علاج مشكلة ترهل الزراعين ممكن من خلال جلسة واحدة

 

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك إمكانية لشفط الدهون، ونحت كل الجسم خلال جلسة واحدة، من خلال تقنية الفيزر، معقبًا: "ما ينفعش ننحت البطن، ونسيب الجناب، الشكل مش هيكون حلو".  

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن هناك إمكانية لنحت البطن بصورة مثالية من خلال تقنية الفيزر، مضيفًا أن الجي بلازما من أفضل الأجهزة في العالم التي تشد الجلد بدون أي جراحة، من خلال فتحة لا تزيد عن 2 ملي، ويحسن ويعالج الطبقة العميقة من الجلد.

ولفت إلى أن البعض يكتفي بإجراء الشد من خلال الجي بلازما للحصول على نتيجة 70%، بدلاً من اللجوء إلى حلول أخرى، مضيفًا أن هناك إمكانية لعلاج مشكلة ترهل الزراعين من خلال جلسة واحدة باستخدام تقنية الفيزير بدون اللجوء إلى أي حلول أخرى، وعند وجود دهون متراكمة في منطقة الذراعين يتم استخدام الفيزير مع الجي بلازما.

جامعة عين شمس البطن أحمد السبكي دينا رامز ست الستات جراحات السمنة الإعلامية دينا رامز

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