بالنيران الصديقة.. دبابة إسرائيلية تضرب جنودا تابعين للاحتلال في غزة |تفاصيل

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إطلاق دبابة إسرائيلية النار على جنود إسرائيليين بالخطئ مما أدي إلى إصابة ومقتل الجنود.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في خبر عاجل لها، إن دبابة أطلقت النار خارج منطقتها مساء الأحد ما أدى إلى إصابة ومقتل جنود إسرائيليين.

وأوضحت أن هذه لم تكن الحادثة الأولي التي يقوم بها جنود جيش الاحتلال بضرب أنفسهم بالنيران الصديقة ومقتل جنود إسرائيليين، حيث أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، عن حدوث خطأ تسبب في مقتل جنود للاحتلال بنيران صديقة.

وأفادت الإذاعة العبرية بمقتل جنديين في شهر نوفمبر الماضي بعد قصف دبابة إسرائيلية لأحد المبانى في غزة.

وأشارت إلى ان قوات الاحتلال قصفت المبنى ثم تأكد لاحقا أن داخله كتيبة وجنود للاحتلال مما أدى إلى مقتلهم.