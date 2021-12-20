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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على ما تم فى اليوم الأول للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمطروح

صحة مطروح: 37% تلقوا التطعيم ضد شلل الأطفال في اليوم الأول

التطعيم ضد شلل الاطفال
التطعيم ضد شلل الاطفال في مطروح

أكد الدكتور شريف الشناوي، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بمطروح ان اليوم الأول للحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال شهد اقبال كبير من المواطنين لتلقى التطعيم سواء من الفرق المتنقلة أو الثابتة.

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وأضاف أنه   الحملة بمطروح يشارك فيها   ٤٠٨ فريق طبى  سواء   المتحركة من منزل الي منزل بكافة مدن وتوابع المحافظة بالإضافة إلى  فرق التطعيم الثابتة  بالوحدات ومكاتب الصحة، وكذلك المشاركة من عدد من الأحزاب والمؤسسات المدنية للوصول لكافة الأطفال المستهدفين بالمحافظة .
وأوضح أن عدد من تلقوا التطعيم فى اليوم الأول  لحملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال  44  ألف و519 طفل  على مستوى مدن المحافظة الثمانية بنسبة 36،4% . مضيفا  أن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة ( 122 ألفا و390 طفلا)

وأضاف مدير الطب الوقائي بمطروح أن أعلى المراكز من حيث عدد  من تلقوا التطعيم مركز الحمام بنسبة  49,9% ويليه مركز السلوم  ثم مراكز الضبعة والنجيلة وسيوة ومطروح وبراني والعلمين.

وأكد أنه تنطلق الحملة من اليوم 19 وحتى 22 ديسمبر الجاري ولمدة 4 أيام، (من عمر يوم وحتى 5 سنوات) تحت رعاية وزارة الصحة ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

كان   اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد شهد  اليوم الاحد بدء  انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة مطروح  وذلك من مركز رعاية الطفولة والأمومة بمدينة مرسى مطروح.


ووجه محافظ مطروح لمدير الصحة  بضرورة تحقيق المستهدف من الحملة والتنفيذ الجيد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة   مع عمل الدعاية اللازمة وتعريف المواطنين بها مؤكدا على  تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ الحملة للوصول لجميع الأطفال المستهدفين بكافة القرى والنجوع النائية بمدن ومراكز المحافظة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

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