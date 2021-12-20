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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أسامة عبد الكريم: سعيد بانضمام صبحي وجاد لقائمة المنتخب في كأس أفريقيا.. فيديو

حراس مرمى منتخب مصر
حراس مرمى منتخب مصر

قال أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي السابق، إنه سعيد بانضمام محمد صبحي ومحمود جاد، في مركز حراسة المرمى لقائمة المنتخب الوطني، المقرر مشاركتها بكأس الأمم الأفريقية 2022، موضحًا أنهما مثل أبنائه.

وأضاف عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي إيهاب الكومي، على قناة «صدى البلد»، أن انضمام محمد أبو جبل للقائمة كان منطقيًا رغم أحقيته في الانضمام من البداية للقائمة التي شاركت بكأس العرب، مشيرًا إلى نادي الزمالك، له دور في التخبط بشأن حراس مرمى المنتخب، باستبعاد محمود عواد الذي يشارك على حساب محمد أبو جبل.

وتابع «لماذا لم يتم استدعاء محمد أبو جبل لقائمة المنتخب الوطني في كأس العرب ومنحه فرصة المشاركة، خاصة وأنه شارك أمام ليبيا وظهر بمستوى مميز للغاية، لذلك كان من المنطقي أن يتواجد بالقائمة، ويتبادل المشاركة مع محمد الشناوي، ليكون جاهزًا لأي طوارئ».

واستكمل أسامة عبد الكريم «الجماهير كانت تطمح في إشراك حارس آخر بدلًا من محمد الشناوي، وهذا ليس تقليلًا من حارس الأهلي، إلا أنه كان ولا بد أن يقدم أحد الحراس من الوجوه الجديدة نفسه أمام الجماهير، مثلما حصل لاعبين آخرين جدد على الفرصة في جميع المراكز باستثناء حراسة المرمى».

أسامة عبد الكريم المنتخب الأولمبي محمد صبحي محمود جاد كأس الأمم الأفريقية 2022

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