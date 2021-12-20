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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع ضحايا الإعصار في الفلبين إلى 208 قتلى

اعصار
اعصار

أفادت وسائل الإعلام، اليوم الإثنين، بارتفاع حدة ضحايا الإعصار الذي ضرب الفلبين، إلى 208 أشخاص.

وأعربت جمهورية مصر العربية، أمس الأحد، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية الفلبين الصديقة في ضحايا إعصار "راي" الذي ضرب عدداً من المناطق في الفلبين، وأسفر عن عشرات الوفيات والجرحى، كما خلّف أضراراً ماديةً جسيمة.

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الخارجية: خالص التعازي لـ الفلبين في ضحايا إعصار "راي"

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400 ألف مشرد و108 قتلى حصيلة ضحايا إعصار راي المدمر في الفلبين


وتقدمت مصر - في بيان لوزارة الخارجية - بصادق التعازي لذوي الضحايا، معربةً عن التمنيات بالشفاء العاجل لكافة المصابين.


وأكدت مصر تضامنها ووقوفها، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب الفلبين في هذا المُصاب الأليم.
 

وزارة الخارجية العرب الفلبين إعصار راي جمهورية مصر

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