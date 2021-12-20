الليلة.. الأهلي يصطدم بالزمالك في دوري سوبر السلة رجال

تقام اليوم الإثنين، الجولة الرابعة من دوري السوبر لرجال كرة السلة للموسم الحالي 2021 – 2022، وتشهد 4 مواجهات قوية.

ويصطدم الزمالك بقيادة مديره الفني اليوناني فانجيليس أنجيلو مع نظيره الأهلي والذي يقوده فنياً الاسباني اوجوستي بوش المدرب السابق للفارس الأبيض فى تمام الثامنة مساءً على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي.

ويسبق هذا اللقاء 3 مواجهات، تنطلق في تمام السادسة مساء، حيث يلعب الجزيرة مع التأمين، وسموحة مع الاتصالات، بينما يلتقى الاتحاد السكندري مع سبورتنج.

وتلقى الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك خسارته الثالثة بدوري السوبر للموسم الحالي 2021 – 2021، عقب هزيمته أمام نظيره المصرية للاتصالات بنتيجة 78 – 70 في الجولة الماضية فيما تلقي الأهلي خسارته الأولى بدوري السوبر للموسم الحالي عقب هزيمته أمام نظيره مصر للتأمين والذي يقوده فنيًا محمود سيد بنتيجة 78 – 68.

ترتيب دوري السوبر بعد الجولة الثالثة

المركز الأول.. الجزيرة

المركز الثاني.. النادي الأهلي

المركز الثالث.. المصرية للاتصالات

المركز الرابع.. مصر للتأمين

المركز الخامس.. الاتحاد السكندري

المركز السادس.. سبورتنج

المركز السابع.. سموحة

المركز الثامن.. نادي الزمالك

الجدير بالذكر، أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تفوقه على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 3 – 2.