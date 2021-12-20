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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سامح فهمى وقائمته يعتذرون عن خوض انتخابات اتحاد الكرة

سامح فهمى
سامح فهمى

أعلن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم وعضو الجمعية العمومية عن عدم خوضه لإنتخابات الإتحاد المصري لكرة القدم خلال هذه الدورة.

وأصدر محمد الطويلة بيانا رسميا على النحو التالى :

السادة أعضاء الجمعية العمومية لإتحاد الكرة وجماهيرها .

بعد توقف عامين لعدم وجود مجلس إدارة منتخب يدير الاتحاد وينهي حقبة لجان التطبيع في إدارة الكرة المصرية..ونظرا لعدم تقدم إلا قائمة واحدة للإنتخابات بعد تراجع عدد من أفضل من لديهم قدرات إدارية مميزة ، وحرصا مني على إتمام العرس الكروي للإنتخابات بشكله الديمقراطي الجديد ، ولعدم إرساء مبدء الفوز بالتزكية ، فقد بذلت جهدا كبيرا في محاوله إقناع الرجل الخلوق والقيادة المميزة الوزير السابق سامح فهمي بالترشح بقائمة نظرا لما أعلمه عن قدراته القيادية وعشقه لكره القدم ، وكان سيادته متحفظا علي مسألة ضيق الوقت الخاص بإختياره مجموعة العمل معه ، خاصة وأن معظم النجوم القادرين على العمل تحت قيادته غير مستوفين لشروط الترشح أو لإندماجهم في عمل به تعارض مصالح مع التواجد بالإتحاد.

وحرصا من سيادته علي آليات العمل التي يمكن أن تسفر عن نجاحات تتناسب وطموحات الجماهير ، الأمر الذي دعاه لتاجيل تقديم أفكاره لصالح الكرة المصرية ، حتي يتوفر له الوقت الكافي لعرضها علي الجمعية العمومية والجماهير المصرية ، متمنيا لمن يحالفه الحظ في الفوز بالإنتخابات النجاح والتوفيق في إعاده إدارة الكرة المصرية بمجلس منتخب بإراده الجمعية العمومية وليس لجنة مؤقته.

وإنني إذ أقدر للمهندس سامح فهمي محاولته لإثراء الوسط الكروي بوجوده لقيادة الكرة المصرية في أول إنتخابات ديمقراطية بعد توقف لمده عامين ، وإنني أؤيد قرار المهندس سامح فهمي وأتضامن معه في عدم خوضنا إنتخابات إتحاد الكرة في هذه الدورة لحين توافر الوقت المناسب ، وأتمنى للقائمة التي يحالفها التوفيق بالنجاح أن تنتهز  فرصه إعاده السيادة للكرة المصرية بعودة المجالس المنتخبة ، وأدعوا الجميع للتكاتف معها من أجل تحقيق آمال الجماهير.

وأود أن اثني علي الجهود التي بذلتها الإدارة التنفيذية للإتحاد بحسن الإعداد والتنظيم للعملية الإنتخابية ، طبقا لإرادة الجمعية العمومية.

وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة ...

محمد الطويلة

عضو الجمعية العمومية

رئيس نادي النجوم

محمد الطويلة نادي النجوم سامح فهمى الجماهير لجان التطبيع الكرة المصرية

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