انفوجراف.. 2021 عام الانجازات في قطاع الزراعة

يساهم بـ 15% من الناتج المحلى ويستوعب 25٪ من العمالة

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، انفوجراف بعنوان " ٢٠٢١ عام الإنجازات في قطاع الزراعة"، استعرض خلاله أهم ما تم إنجازه بهذا القطاع، والذي شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرا لأهمية هذا القطاع الذي يساهم بنسبة 15% من الناتج المحلى، ويستوعب ٢٥٪ من العمالة.

وتمثلت أبرز الإنجازات التي اشتملها الانفوجراف الآتي:

أولا: مشروعات قومية عملاقة

٢.٢ مليون فدان تم حصر وتصنيف الأراضى لها في: شمال ووسط سيناء – جنوب الوادى وتوشكى – درب البهنساوى بغرب المنيا – الوادى الجديد – مشروع الدلتا الجديدة.

إطلاق مشروع الدلتا الجديدة بتكلفة ٣٠٠ مليار جنيه كأضخم مشروع استصلاح في المنطقة.

بمساحة ٢ مليون فدان..

مشروعات للتوسع الأفقي



التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية:

استنباط أصناف وهجن جديدة من محاصيل: القمح - الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدى.



برنامج وطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر.



استنباط وتسجيل 25 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل: الطماطم – الباذنجان – الفلفل – الكنتالوب – البطيخ - البسلة – اللوبيا – الفاصوليا – الخيار.



تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان و 7 محاصيل رئيسية.



ثانيا في مجال الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي

استمرار تشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج

تنفيذ برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية.

الاعتماد الدولي للمعامل المرجعية التابعة للوزارة



ثالثا: دعم الصادرات الزراعية المصرية

إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية.

أنظمة حديثة فى التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية.



٥.٣ مليون طن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية.



مصر الأولى عالمياً في تصدير الموالح و الفراولة المجمدة .

350 منتج زراعي تم تصديرها إلى ما يزيد عن 150 دولة حول العالم.



رابعا المبادرات القومية

تطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة و 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة.



39 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو بتمويل 6.5 مليار جنية لعدد رؤوس حوالى 435 ألف رأس ماشية حتى ديسمبر 2021.

المشروع القومي لتنمية البحيرات وازالة التعديات عليها.



خامسا: مراكز تجميع الألبان

826 مركز تجميع ألبان تم استهداف تطويرها

١٥٠ مركز تم تطويرها بالفعل.

18 مركز جاري توريد وتركيب المعدات بها

37 مركز من المقرر الانتهاء من تطويرها بنهاية العام الجاري.

سادسا: الانتاج الداجنى

٣٠ منشأة فى مجال الانتاج الداجنى اعتمدتها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية خالية من أنفلونزا الطيور.



٩ مناطق في 4 محافظات باجمالى مساحة 19 ألف فدان تم تخصيصها للاستثمار الداجني.

٢ مليار جرعة سنويا من اللقاحات البيطرية تنتجها مصر.



8811 تسجيلة مخاليط أعلاف وإضافاتها منهم 5264 تسجيلة محلية، 3547 تسجيلة مستوردة.

20 ألف ترخيص تشغيل لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة.



سابعا: الإنتاج الحيواني والسمكي

٦٠٠ نقطة تلقيح إصطناعي تم انشائها بالوحدات البيطرية



مصر الثالث عالمياً في إنتاج السمك البلطي

الأول أفريقياً في الاستزراع السمكي



21 موقع تم طرحها للاستزراع السمكى في الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر.



ثامنا: دعم الفلاح

20 خدمة زراعية تم إطلاقها على بوابة مصر الرقمية.

2 مليون كارت حيازة الكترونية تم توزيعها على المزارعين.

حزمة مبادرات تمويلية غير مسبوقة من البنك المركزي لدعم المزارعين ودفع عجلة الإنتاج.

328 ألف مزارع استفادوا من مبادرة المتعثرين.

332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة مستهدف إنشاؤها في 20 محافظة بعدد 52 مركز ضمن مبادرة حياة كريمة.

لأول مرة.. تحديد سعر توريد القمح المحلى بسعر 820 جنيه للأردب قبل موعد الزراعة.



التعاقد على أكثر من 10 آلاف فدان من عباد الشمس وأكثر من 25 ألف فدان فول صويا.



تاسعا: العلاقات مع أفريقيا

إنشاء مركزين للتميز فى مجال الثروة السمكية والمصايد ومجال سلامة وصحة الغذاء بالتعاون بين الاتحاد الأفريقي.