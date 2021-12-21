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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس رابطة الأندية عن صندوق قدامى الرياضيين: نستهدف توفير حياة كريمة لهم.. فيديو

أحمد دياب عضو مجلس
أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية،

قال أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية، إنه تقدم بقانون لإنشاء صندوق لرعاية قدامى الرياضيين، وفقا لرؤية حزب مستقبل وطن، لافتًا إلى أن المجلس وافق عليه وبحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

 

وأضاف "عبدالحليم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "هذا الصندوق يستهدف توفير مورد دخل دائم من خلال الحصول على نسب من تعاقدات الاتحادات حتى يستفيد الرياضيون وأسرهم منه، كما أن الأسر يجب أن تستفيد منه إذا توفي الرياضة".

 

وأوضح: "كبار الرياضيين يتعرضون لمشكلات صحية كبيرة وتكون التحركات فردية من أجل انقاذهم وبالتالي فإنهم وأسرهم يستحقون حياة كريمة بسبب ما قدموه للدولة المصرية".

وأشار: "وزارة الشباب والرياضة دور كبير في إنشاء الصندوق، وكانت متعاون في استقبال اقتراح اليوم، معربا عن تمنيه بأن يكون تشريعا فاعلا ويستفيد منه أكبر قدر من اللاعبين وأسرهم"، مردفا: "إنشاء هذا الصندوق يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لكل فئات المجتمع.

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