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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تقف أمام المخططات الإسرائيلية الهادفة لتهجير سكان غزة إلى سيناء

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كانت مصر كاشفة للهدف الإسرائيلي الحقيقي من وراء العدوان، وهو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لتصفية القضية الفلسطينية ومن أجل إنهاء حُلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

مخططات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم

وفي مواجهة هذا المخطط، تحركت مصر بشكل متواصل على مدار الساعة، وقد تجلى ذلك في قمة القاهرة للسلام التي أكد فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض مصر أي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

إقامة دولة فلسطينية مستقلة

مصر سعت عبر تحركاتها واتصالاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية لحشد رأي عام إقليمي ودولي للحفاظ على الحق الفلسطيني وفقا للتشريعات والقوانين الدولية ولرفض المخططات الإسرائيلية الخاصة بتهجير الفلسطينيين، ولتأييد حق أصحاب الأرض في أراضيهم وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة وفقا لمبدأ حل الدولتين

مخططات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين نحو سيناء

الهجمات المتزايدة من قبل جيش الاحتلال على جنوب غزة فضحت المخططات الإسرائيلية الخاصة بتهجير الفلسطينيين، إذ كثف الاحتلال قصفه على جنوب القطاع من أجل دفع سكان غزة نحو سيناء هربا من القصف والعدوان، ومن ثم تصفية الضفة الغربية من سكانها ودفعهم للجوء إلى أجزاء في الأردن وهو ما يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية

مصر تنجح في انتزاع مواقف دولية لدعم غزة

وعلى الرغم من الدعم الأمريكي والبريطاني والفرنسي المعلن لإسرائيل في موقفها الحالي، ومحاولة تصوير العدوان على غزة بأنه دفاع عن وجودها، فقد تمكنت مصر من انتزاع مواقف دولية وإقليمية ومن المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والمجلس الأوروبي وجامعة الدول العربية برفض تصفية القضية الفلسطينية والوقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان المتمثلة في حصار وتجويع الفلسطينيين وتهجيرهم قسريًا بوصفها قضية ترقى لقضايا جرائم الحرب.

وقف إطلاق النار في غزة

ولم تكتف الدولة المصرية بالحشد الدولي للقضية الفلسطينية ولكن عملت على التفاوض بشأن وقف إطلاق النار والعمل على حل جذور المشكلة واستدامة المساعدات الإنسانية، فضلًا عن جهود الوساطة المصرية للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار وإنجاز اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين، مع إعطاء أولوية للنساء والأطفال

القانون الدولي يجرم إسرائيل

ووفقًا للأمم المتحدة فإنه بموجب القانون الدولي الإنساني فإن النقل القسري للأشخاص المحميين إضافة إلى تدمير الممتلكات العقارية أو الشخصية العائدة بشكل فردي أو جماعي إلى أفراد عاديين من قبل إسرائيل بصفتها قوة احتلال أمر محظور بشكل تام.

إذا، محاولات إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية عبر نقل الصراع إلى دول الجوار منتهكة الأعراف الدولية كافة، في ظل دعم أمريكي يرفض الحديث عن وقف إطلاق النار وتصريحات إسرائيلية داخلية تحاول زيادة أمد الصراع إما بالإبادة الجماعية لسكان القطاع أو التهجير القسري وروية مصرية واضحة بشأن القضية الفلسطينية تتمثل في أن حلها ليس بالتهجير أو إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى بل إن حلها الوحيد هو العدل بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير.

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