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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

قبل السوبر الإفريقي.. عبدالحفيظ: صفوفنا مكتملة.. ورسالة الخطيب مهمة

صدى البلد

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز ومكتمل الصفوف قبل مواجهة فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي يوم الأربعاء المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح أن الأهلي يستعد بقوة للمباراة بعد انتظام اللاعبين الدوليين، وتعافي الجميع من الإصابات خاصة أحمد عبد القادر وأيمن أشرف، لافتًا إلى أن المباراة ستكون قوية أمام فريق محترم ولديه تاريخ مميز وحصل على لقب الكونفدرالية، وهو ما يجعل الجهاز الفني يهتم بكل التفاصيل لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الأهلي بداية الموسم تم قيدها إلى جانب العائدين من الإعارة، وهو ما يمنح الجهاز الفني خيارات عديدة ويمثل إضافة قوية للفريق.

وأكد أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، رئيس البعثة، وجه رسالة مهمة للاعبين أكد خلالها ضرورة الالتزام والتركيز من أجل الفوز باللقب وإسعاد الجماهير، وأن لاعبي الأهلي دائمًا على قدر المسؤولية، ولديهم ما يكفي من الإصرار على حصد اللقب.

وشدد مدير الكرة على أن الفريق يسعى للفوز بكل البطولات، ويهمه تحقيق الأرقام القياسية، وكذلك السعي نحو استعادة لقب النادي الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية في العالم، ولكن في الوقت ذاته يتم التعامل مع كل مرحلة بشكل مستقل.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي التي تواجدت في المطار لاستقبال البعثة في الدوحة، مؤكدًا أن الفريق سوف يبذل كل ما يمكن للفوز باللقب وإسعادهم.

سيد عبد الحفيظ بالنادي الأهلي الرجاء المغربي لقب كأس السوبر الإفريقي أحمد عبد القادر

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