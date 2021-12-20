ميدو: أحيي قائمة محمد إبراهيم بعد ترشحها لانتخابات الجبلاية

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، التحية لقائمة محمد إبراهيم المرشحة لانتخابات اتحاد الكرة ضد قائمة جمال علام.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "يُحسب لقائمة محمد إبراهيم المرشحة ضد قائمة جمال علام الترشح والمنافسة، هذه رسالة (أن من يريد الترشح والمنافسة له الحق في ذلك)".



أضاف: "ستعود الأمور لطبيعتها في الكرة المصرية وستستعيد الجمعية العمومية حقها في اختيار اتحاد الكرة الجديد".



وختم حديثه قائلا: "أوجه التحية لقائمة محمد إبراهيم، وجودها هام، لأنها حرمت قائمة جمال علام من الفوز بالتزكية ووجهوا رسالة بأن من يريد الترشح والمنافسة له الحق في ذلك حتى لو كانوا يعلمون بأن فرصتهم في الفوز نسبتها قليلة".