مصر ترد على الخارجية الأمريكية بشأن علاء عبدالفتاح: ليس من المناسب إطلاقًا التعليق على أحكام القضاء

رد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على ما أشار إليه متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، مما أسماه خيبة أمله، بشأن جراء الأحكام القضائية المصرية الصادرة ضد الناشط السياسي علاء عبد الفتاح.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، أنه ليس من المناسب إطلاقًا، التعليق، بأي شكل على، أو التطرق إلى، أحكام تصدر من القضاء؛ تنفيذًا لقوانين، واستنادًا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة، في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل.

وشدد حافظ على أنه لا يجوز تناول مثل تلك المسائل القضائية، في أي أطر سياسية، أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين، لما ينطوي عليه ذلك من تعقيدات غير مبررة.