برلماني يطالب بتوقيع عقوبات مشددة ضد من يلقون بالمخلفات على الطرق و المحاور الجديدة

طالب النائب سيد حنفي طه عضو مجلس النواب من جميع الأجهزة التنفيذية المختصة توقيع أشد العقوبات ضد كل من يلقون بالمخلفات على مختلف الطرق خاصة الطريق الدائري وأسفل الكباري والمحاور الجديدة للحفاظ على المظهر الحضاري في أحدث شبكة للطرق القومية تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة أن المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات وفى مجالات النقل والمواصلات وتحديث شبكة الطرق تكلفت المليارات من الجنيهات وتم تنفيذها في توقيتات قياسية وبمواصفات عالمية ولابد من الحفاظ عليها .



كما طالب جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والاحياء الإسراع في تحديد خطوط سير محددة لتشغيل التوك توك مؤكداً أن التوك توك للأسف الشديد اصبح يسير حالياً في غالبية المناطق والطرق وبما فيها الطريق الدائري والطريق الصحراوي والزراعي السريع من القاهرة الإسكندرية بل والأخطر من ذلك أنه يسير عكس الاتجاه .



ووجه طه التحية والتقدير لجميع العاملين فى المشروعات القومية الكبرى من القيادات والمهندسين والفنيين والعمال المصريين الشرفاء على جهودهم الكبيرة ومواصلتهم العمل ليلاً ونهاراً في إنجاز هذه المشروعات مؤكداً أن المتابعة المستمرة والجولات المفاجئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه المشروعات أعطت الثقة وبثت روح الأمل في كل من يساهمون ويشاركون في انجاز المشروعات القومية الكبرى في جميع أنحاء البلاد.



وكان وزير النقل، المهندس كامل الوزير قد طالب بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير نفق كارفور بالمعادي، والذي يتم تطويره وتوسعته ليصبح مدخل النفق من الطريق الداعم بدلًا من الطريق الرئيسي لحل الاختناقات المرورية في منطقة كارفور لتسهيل حركة تنقل المواطنين ليتم الانتهاء منه بنهاية يناير 2022، مؤكدا على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية واستمرار إزالة المخلفات والقمامة على مدار الساعة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.



وناشد وزير النقل خلال جولة له بالطريق الدائري المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري وكافة الطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان والاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري واستغلالها في إنشاء مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الأتوبيس الترددي BRT وطرحها للاستثمار.