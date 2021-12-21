تحرك برلماني لإنشاء محطات وسيطة لتدوير المخلفات

تقدم النائب، عمرو درويش أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لانشاء محطات وسيطة لـتدوير المخلفات و استغلال القمامة الاستغلال الأمثل.

و أكد “ درويش ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد "، أن الدولة أولت عناية غير مسبوقة بظاهرة تغير المناخ ، مشيرا إلى أن انشاء محطات وسيطة للمخلفات ، سيسهم بدور كبير فى لفت النظر نحو التغيرات المناخية .

و أوضح عضو مجلس النواب، أن هناك بنية تحتية و تشريعية يمكن من خلالها القيام بمنظومة للتعامل مع المخلفات ، وضمان الاستفادة منها وحسن استغلالها .