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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني لإنشاء محطات وسيطة لتدوير المخلفات

تدوير المخلفات
تدوير المخلفات

تقدم النائب، عمرو درويش أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لانشاء محطات وسيطة لـتدوير المخلفات و استغلال القمامة الاستغلال الأمثل.

 

و أكد “ درويش ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد "، أن الدولة أولت عناية غير مسبوقة بظاهرة تغير المناخ ، مشيرا إلى أن انشاء محطات وسيطة للمخلفات ، سيسهم بدور كبير فى لفت النظر نحو التغيرات المناخية .

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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا داعي للخوف من المخلفات النووية

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محلية النواب: الدولة وضعت تغير المناخ على رأس أولوياتها واستضافتها للقمة يؤكد ريادتها

و أوضح عضو مجلس النواب، أن هناك بنية تحتية و تشريعية  يمكن من خلالها  القيام بمنظومة للتعامل مع المخلفات ، وضمان الاستفادة منها وحسن استغلالها .

 

عمرو درويش لجنة التنمية المحلية حنفى جبالى مجلس النواب محطات وسيطة تدوير المخلفات

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