انتصار لجهود مصر الدبلوماسية.. حزب المؤتمر يثمن موافقة حماس على مقترح القاهرة

رحب حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، بموافقة حركة حماس على المبادرة المصرية لاتفاق الهدنة ووقف اطلاق النار بينها وبين إسرائيل مساء اليوم.

وأضاف الحزب في بيان له اليوم، أن موافقة حركة حماس على المقترح المصري لوقف إطلاق النار انتصار لجهود مصر الدبلوماسية، وتحركاتها المكثفة طيلة الفترة الماضية لرفض العدوان الإسرائيلي، وموافقة حماس تؤكد ايضا نجاح مصر في حشد الرأي العام العالمي لدعم القضية الفلسطينية، وتغيير وجهة نظر الكثير من الدول في الأوضاع داخل غزة، وفي تعريف العالم بالجرائم الإسرائيلية.

وأوضح المؤتمر أن وقف إطلاق النار الدائم سيحقن دماء مئات الآلاف من المدنيين العزل والأبرياء، مشددا على ضرورة الضغط على إسرائيل للموافقة على المبادرة المصرية لإنهاء احتجاز الرهائن الإسرائيليين والإفراج عن عدد كبير من الأسرى.

ووجه الحزب التحية إلى الرئيس السيسي على الجهود التي يبذلها من أجل توقيع اتفاق ينهي العدوان ويضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني، لافتا الى أن الموقف المصري من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مشرف ويدعو للفخر والاعتزاز بخطوات القيادة السياسية الحكيمة وما تتخذه من خطوات فاعلة من أجل نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.