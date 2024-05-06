بعد رد حماس.. البيت الأبيض يوجه رسالة إلى السنوار  

وجه المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الاثنين 6 مايو 2024 رسالة إلى يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة، بعد موافقة الحركة على وقف إطلاق النار في غزة.

حث "كيربي" زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، على الإجابة على أسئلة الجمهور بشأن نواياه في حرب غزة، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وردا على سؤال حول وصف المسؤولين الإسرائيليين لرد حماس على اقتراح صفقة الرهائن الأخير بأنه "خدعة"، قال كيربي إنه سيتعين عليه "الوقوع بين أذني السنوار وهذا هو المكان الذي لا أريد حقا أن أكون فيه".

ويشير كيربي إلى أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاجون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يعقدون بانتظام جلسات إحاطة مع الصحفيين للإجابة على أسئلتهم، في حين أن السنوار لم يفعل ذلك مرة واحدة.

وتابع "أعتقد أن الوقت قد حان للإجابة على بعض هذه الأسئلة والتوضيح بشأن نواياه".