المقاومة في العراق تستهدف بالطيران المسيّر قاعدة "يوهنتن" الإسرائيلية

ذكرت المقاومة في العراق أنها استهدفت بالطيران المسيّر قاعدة "يوهنتن" الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



كما سبق وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، يوم الإثنين، استهداف ميناء عسقلان النفطي في إسرائيل، بصواريخ ‘الأرقب’ (كروز مطور).

وقالت المقاومة في بيان: ‘استمرارا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين، من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق ميناء عسقلان النفطي، صباح يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024’.

وأضافت في البيان أن عملية الاستهداف تمت بواسطة صاروخ ‘الأرقب’ (كروز مطور)، مؤكدة استمرار عملياتها ضد إسرائيل.

