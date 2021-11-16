أحمد موسى يشيد بتوسعة الطريق الدائري: تطوير لم يحدث منذ إنشائه

قال الإعلامي أحمد موسى، أن تطوير الطريق الدائري مهم جدا، مشيرا الى انه اذا لم يتم تطوير الدائري لحدثت أزمة كبيرة.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه عقب الانتهاء من تطوير الدائري سوف يشهد الطرق حالة من السيولة المرورية كبيرة، مشيدا بجهود الدولة بتوسعة الطرق وتشييد الكباري وتوسعة الطريق الدائري.

وأشار أحمد موسى، إلى أنه على الرغم من أن المباني التي تم ازالتها على جانبي الدائري غالبيتها مخالف، إلا أن الدولة عوضتهم ووفرت لهم مساكن بديلة.

واكد أحمد موسى، أنه يسير على الطريق الدائري منذ اكثر من 20 عام، ولم يشهد الدائري تطوير كما يحدث هذه الأيام.