المبنى انهار بالكامل.. مصرع شخص وإصابة 14 في حريق ورشة نجارة بمنشأة ناصر

شهدت منطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، حادثًا مأساويًا عقب اندلاع حريق داخل ورشة نجارة بالطابق الأرضي في عقار مكون من 4 طوابق، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 14 آخرين، وانهيار المبنى بالكامل.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل الورشة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

وتمكنت القوات من محاولة السيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد، إلا أن شدة النيران تسببت في انهيار العقار بالكامل.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص في موقع الحادث، وإصابة 14 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.