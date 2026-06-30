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لطلاب مدارس المتفوقين| بدء امتحانات الثانوية العامة 2026 "الفرصة الثانية"..4 يوليو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لطلاب مدارس المتفوقين| بدء امتحانات الثانوية العامة 2026 "الفرصة الثانية"..4 يوليو

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

يستعد طلاب الثانوية العامة 2026 في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لبدء امتحانات الثانوية العامة 2026 الفرصة الثانية من يوم 4 يوليو 2026 وفقا للجدول التالي :

السبت 4 يوليو :اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الأحد 5 يوليو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاثنين 6 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الأربعاء 8 يوليو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء )

السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء )

الأربعاء 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)  + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

فرصتين لدخول امتحانات الثانوية العامة 2026 بكل مادة 

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قررت منح طلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) فرصتين لدخول امتحانات الثانوية العامة 2026 بكل مادة من المواد المحتسبة في معدل الدرجات.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : عقدت امتحانات الثانوية العامة 2026 في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM” (الفرصة الأولى) من يوم 16 مايو 2026 حتى يوم 20 يونيو 2026، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2026  (الفرصة الثانية) لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من يوم السبت 4 يوليو 2026 حتى يوم 22 يوليو 2026.

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2026 بمدارس المتفوقين “الفرصة الأولى”

وكانت قد فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التظلمات لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) على نتائج امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الفرصة الأولى)، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2026 ولمدة أسبوع كامل ، إلكترونيًا من خلال الرابط التالي: tazalom.emis.gov.eg  

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حرصها على ضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لأعمال التظلمات، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والدقة في مراجعة النتائج.

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