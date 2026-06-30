يعتقد كثيرون أن الثلاجة هي المكان المناسب لحفظ جميع أنواع الأطعمة، لكن خبراء التغذية يؤكدون أن هذا الاعتقاد ليس صحيحًا دائمًا، فهناك بعض الأطعمة التي قد تفقد نكهتها أو تتغير قوامها عند تخزينها في درجات حرارة منخفضة، ومن أبرزها الطماطم.

خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه

ويقول الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، إن وضع الطماطم في الثلاجة من أكثر الأخطاء شيوعًا داخل المنازل، لأن البرودة الشديدة تؤثر في تركيبها الطبيعي، ما يؤدي إلى تغير مذاقها وفقدان جزء من نكهتها المميزة، كما تصبح أقل عصارة وأكثر ليونة بعد إخراجها.

لماذا لا يُنصح بحفظ الطماطم في الثلاجة؟

يوضح الدكتور عبد الرحمن شمس أن درجات الحرارة المنخفضة توقف عملية النضج الطبيعية للطماطم، كما تؤثر في المركبات المسؤولة عن الطعم والرائحة، وهو ما يجعلها أقل جودة عند استخدامها في السلطات أو السندويشات.

لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه

وأضاف أن الطماطم غير المقطعة يُفضل حفظها في درجة حرارة الغرفة، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، حتى تحتفظ بمذاقها وقيمتها الغذائية.

لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه

متى يمكن وضعها في الثلاجة؟

يشير خبير التغذية إلى أنه في حال نضجت الطماطم بشكل كامل ولم يكن من الممكن استهلاكها سريعًا، يمكن وضعها في الثلاجة لفترة قصيرة لتقليل سرعة تلفها، لكن يُنصح بإخراجها قبل تناولها بنحو 30 دقيقة حتى تستعيد جزءًا من نكهتها الطبيعية.

أطعمة أخرى لا يناسبها التخزين في الثلاجة

إلى جانب الطماطم، هناك بعض الأطعمة التي لا تستفيد من الحفظ في الثلاجة، مثل:

البطاطس، لأن البرودة تحول جزءًا من النشا إلى سكريات، مما يغير مذاقها عند الطهي.

البصل، إذ تؤدي الرطوبة داخل الثلاجة إلى سرعة تلفه وظهور العفن.

الثوم، لأنه يفقد قوامه ويتعرض للإنبات بشكل أسرع.

الموز، حيث تؤدي البرودة إلى اسوداد القشرة وتباطؤ عملية النضج.

كيف تحفظ الطعام بطريقة صحيحة؟

ينصح الدكتور عبد الرحمن شمس بقراءة إرشادات حفظ الأغذية، وعدم وضع جميع المشتريات في الثلاجة بشكل تلقائي، مع الحرص على تخزين كل نوع في البيئة المناسبة له، لأن طريقة الحفظ الصحيحة تساعد على الحفاظ على القيمة الغذائية وتقليل الهدر الغذائي.