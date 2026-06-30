مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بقنا

لقى شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الأربعين بنطاق مركز نجع حمادى وأبوتشت شمال قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الأربعين نتج عنه إصابات بين مستقلى السيارة.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، والعمل على إعادة تسيير حركة المرور على الطريق.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابةالعامة، والمصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

