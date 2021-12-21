انقطاع الكهرباء عن منطقة مجاويش بالغردقة اليوم.. تفاصيل

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن لوحة مجاويش اليوم الثلاثاء وغد الأربعاء لمدة ٥ ساعات تنتهى 2 ظهرا ويأتي لعمل صيانة لوحة كهرباء منطقة مجاويش.

وفى سياق آخر أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، انتظام الحركة الملاحية بالموانئ التابعة للهيئة بعد تحسن الأحوال الجوية، حيث تم تداول 214 طن بضائع عامة ومتنوعة و 324 شاحنة و 24 سيارة ملاكي و 45000 طن فوسفات.

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم أن شملت حركة الصادرات 172 شاحنة و 10 ملاكي وتصدير 45000 طن فوسفات، كما شملت حركة الواردات 214 طن بضائع عامة و 152 شاحنة و 14 ملاكي ويتواجد 10 سفن علي ارصفة الموانئ .

واستقبلت ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 107 شاحنة و 14 ملاكي، فيما غادرت السفينة الحرية بحمولة 81 شاحنة و 1 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 91 شاحنة و 9 ملاكي .

كما غادرت السفينة DESTINY بحمولة 45000 طن فوسفات متجهة الي ماليزيا و استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء فقط حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 214 طن .

على الجانب الاخر استقبل مطار مرسى علم الدولى، امس الاثنين، 4 رحلات دولية من المطارات الأوكرانية المختلفة، تقل علي متنها قرابة 500 سائح أوكراني الجنسية، وكذلك رحلة واحدة مصرية داخلية.

وكان استقبل مطار مرسى علم الدولي مساء أول أمس السبت أولى رحلات السياحة الهولندية التابعة لشركة transavia على متنها 143 راكبا في عودة استئناف رحلات السياحة الهولندية عقب انقطاع دام لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

واستقبلت إدارة المطار الطائرة طبقا للبروتوكول الدولي ورش الطائرة بالمياه كإجراء رسمي متبع وتوزيع الهدايا والورود والشيكولاته على الركاب فى صالات الوصول وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وكانت كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية الوافدة لمطار مرسى علم الدولى وصول 74 رحلة طيران بزيادة 6 رحلات عن الأسبوع الجارى، حيث أن زيادة رحلات الطيران فى الرحلات الوافدة من إيطاليا بواقع 4 رحلات وكذلك رحلتين فى الرحلات الهولندية، حيث يصل من أوربا لمطار مرسى علم خلال الأسبوع الجارى 9 رحلات.

وتبين من جداول الرحلات الوافدة للمطار خلال الأسبوع وصول 65 رحلة طيران دولية، حيث يصل 4 هولندية، و8 من إيطاليا و13 رحلة من ألمانيا، و7 رحلات من التشيك، و14 رحلة بولندية، و19 من أوكرانيا، و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من ملادوفا، وأخرى من رومانيا، و3 رحلات داخلية.

على الجانب الأخر تمكنت لجنة الإزالات بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة،، من إزالة 22 حالة تعد على أملاك الدولة، عبارة عن أسوار وبلكونات وأرصفة وخزانات وسلالم، تعوق تطوير شارع خالد منصور ببلوكات الأحياء، شمال الغردقة.

من جانبه، أكد اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة الغردقة، أن المدينة تشهد طفرة فى مجال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمختلف أنحائها.

يأتي ذلك طبقًا لتوجيهات عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة الغردقة، بإزالة جميع المخالفات والبناء بدون تراخيص، وعلى ضرورة التصدى لهذه الظاهرة بكل قوة و حزم ومنع المخالفين، وفرض هيبة الدولة بتطبيق القانون.