كارتيرون يقرر استبعاد روقا من مواجهة المقاولون العرب.. تفاصيل

شهدت الساعات القليلة الماضية قيام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، باستبعاد محمد أشرف روقا، لاعب وسط الفريق، من معسكر الأبيض لخوض مباراة المقاولون المقرر لها في الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد عثمان أحمد عثمان في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن محمد أشرف روقا تعرض للإصابة بنزلة معوية وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بعلاج اللاعب، وأوصى الجهاز الطبي بضرورة استبعاد لاعب الوسط من القائمة التي ستخوض لقاء اليوم.

واستدعى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، الناشئ حمدي علاء، لاعب الوسط، للانضمام للقائمة بدلا من محمد أشرف روقا.