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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"أنشودة فرح".. إطلاق معرض أثري بالمتحف القبطي بمناسبة أعياد الميلاد

صدى البلد

نظم المتحف القبطي بمصر القديمة تحت عنوان “أنشودة فرح”، معرضا أثريا مؤقتا، لمدة ثلاث أسابيع، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن معرض  “أنشودة فرح” يضم 11 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف تمثل مشاهد للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة القبطية، من أهمها قطع من النسيج عليها راقصون، منهم من يحملون في ايديهم سعف النخيل، وغيرها عليها عازفون يعزفون الآلات الموسيقية، وأيقونتان للقديس نيقولاس، وأخرى تصور ميلاد السيد المسيح.

وأضافت جيهان شوقي مدير عام المتحف، أن المتحف ينظم على هامش معرض  “أنشودة فرح” عدد من الفعاليات الترفيهية تتضمن عروض فنية للأطفال والكبار منها عرض لرقص البالية، وعزف على الكمان يقدمها أطفال من أعمار مختلفة، هذا بالإضافة إلى جولة إرشادية يقدمها أمناء المتحف للزائرين.

‎كما أشارت إلى أن احتفالية  “أنشودة فرح” تضمنت عدد من الورش الفنية والمحاضرات، منها ورشة بعنوان " فرحة ورق" للرسم بطريقة الورق، تقدمها الفنانة آلاء شرارة، و ورشة فنية لعمل زينة الكريسماس (بابا نويل) لأمناء التربية المتحفية بالمتحف، ومحاضرة بعنوان "رموز أيقونة البشارة والميلاد" تلقيها الاستاذة شهد زكي مدير تطوير المواقع بوادي النطرون.

أنشودة فرح المتحف القبطي مصر القديمة اعياد الميلاد راس السنة الميلادية

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