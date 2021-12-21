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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أهمها انخفاض السعر.. برلماني يعدد فوائد توطين صناعة السيارات الكهربائية

النائب عبدالباقي
النائب عبدالباقي تركيا عضو مجلس النواب

قال النائب عبدالباقي تركيا عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن خطة توطين الصناعة المصرية هدفها الرئيسي هو دخول الدولة سوق التصنيع والتصدير لمختلف دول العالم، بغرض وضع المنتج المصري ضمن أفضل المنتجات العالمية، ما يعمل علي دفع عجلة التنمية الإقتصادية من خلال رفع قيمة الصادرات.

 

وأضاف تركيا لـ "صدي البلد"، أن هناك العديد من الفوائد التي تعود علي المواطنين بالنفع جراء توطين صناعة السيارات الكهربائية أهما طرح سيارات منخفضة الأسعار مقارنة بالنوع التقليدي، حيث يعاني المواطنون من أرتفاع أسعارها والتي عرفت بـ " الأوفر برايس"، إضافة إلى أنها تدعم الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين لكونها غير ملوثة للبيئة.

 

ولفت عضو لجنة الطاقة، إلى أن التركيز على توطين الصناعات المغذية لصناعة السيارات سيسهم في تقليل إستيرادها، معقبا: "علي سبيل المثال تصنيع الأجزاء البلاستيكية منها أو البطاريات وغيرها، فهذا سيعطي مركزا متقدما للدولة فيما يخص هذه الصناعة لكونها الأكثر طلبا عالميا.

 

واختتم النائب حديثه، قائلا: “نري جهود واسعة من القيادة السياسية لدفع عجلة التنمية الإقتصادية للأمام في ظل ظروف صعبة مثل جائحة كورونا والتي أثبتت الدولة جدراتها في إدارة هذه الأزمة بإنجازات عديدة بمختلف المجالات أهمها الصناعة”.

 

 

جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع "أنكوش أرورا"، الرئيس التنفيذي لمجموعة منصور للسيارات، والمهندس طارق عطا، رئيس شركة جنرال موتورز مصر، ومحمد الغزالي حرب، رئيس إدارة تطوير الأعمال بمجموعة منصور للسيارات.

 

وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

 

في بداية الاجتماع، أثنى رئيس الوزراء على نتائج لقائه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور للسيارات، ورئيس شركة "جنرال موتورز العالمية" مطلع الشهر الحالي، مؤكداً حرصه على لقاء ممثلي الشركتين للبناء على هذا اللقاء المهم، من أجل دعم تنفيذ "استراتيجية صناعة السيارات في مصر".

 

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على الأهمية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، مؤكداً أن الدولة علي استعداد تام لتقديم كل سبل الدعم الممكن لبناء شراكات جادة في هذا المجال، لا سيما مع شركة "جنرال موتورز" التى تعد شريكاً مهماً بالنسبة لمصر. 

 

من جانبه، استعرض "أنكوش أرورا"، الرئيس التنفيذي لمجموعة منصور للسيارات، مقترحاً حول تدشين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مسلطاً الضوء على مؤشرات حجم مبيعات المركبات الكهربائية في السوق العالمية، حيث شهد عام 2021 طرح 2.65 مليون مركبة كهربائية جديدة، بزيادة تخطت نسبة 168٪ مقارنة بعام 2020، وتضاعف حصة المركبات الكهربائية عالمياً لتصل إلى 14٪ مقارنةً بنسبة 7٪ عام 2020.

 

وأضاف أن سوق المركبات الكهربائية في أوروبا شهد نمواً ملحوظاً نتيجة عدد من العوامل أبرزها الحوافز التي تقدمها الحكومات، وفرض قوانين للحد من الانبعاثات الضارة، والتوسع في بدائل النقل الأخضر.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة منصور للسيارات إلى أنه من المتوقع نمو صناعة المركبات الكهربائية بمعدل سنوي يصل إلى نحو 27٪ بحلول عام 2030.

 

كما تناول بالشرح رؤية الشركة للعناصر الأساسية لإنجاح سوق المركبات الكهربائية في مصر، مستعرضاً في هذا الشأن أبرز الحوافز التي تم تبنيها عالمياً، ومقترحات الحوافز التي يمكن تطبيقها في مصر.

 

وعقب الاجتماع، تفقد الدكتور مصطفي مدبولي نموذج سيارة ركاب صغيرة كهربائية من إنتاج شركة جنرال موتوز، حيث شرح ممثلو شركتي جنرال موتورز ومنصور للسيارات مواصفات وإمكانات السيارة، ومواصفات السيارة الأخرى الأكثر تحديثاً، والتي يعتزمون طرحها في السوق المصرية العام القادم. 

 

وأثني مدبولي علي نموذج السيارة الكهربائية الجديدة، مبدياً إمكانية طرحها في مصر عبر برامج ومبادرات مختلفة، تتضمن حوافز وإعفاءات لمن يشترون السيارات الكهربائية. 

 

ودعا رئيس الوزراء ممثلي الشركتين لإعداد دراسة وافية حول خطتهم لتصنيع السيارة الكهربائية  المقترحة في مصر، بما يدعم خطة الدولة في تنفيذ سياسة التنقل الأخضر.

 

 

 

 

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