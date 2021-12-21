صعود وهبوط.. تطورات شركات السيارات العالمية من يناير حتى ديسمبر2021.. صور

تطورات شركات السيارات خلال عام 2021

تشكل نسبة مبيعات السيارات الكهربائية نسبة ضئيلة بالمقارنة مع مبيعات مركبات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود، ومع ذلك شهدت سنة 2021 اهتماما كبيرا بالسيارات الكهربائية والهايبرد والمركبات الهيدروجينية من قبل قطاع النقل والشركات المصنعة، وشهدت أكبر قفزة في المبيعات لم تشهدها الأسواق العالمية منذ بداية ظهور المركبات الكهربائية.

في السطور التالية ترصد "صدى البلد" إعلانات الشركات المختلفة التي جاءت تباعا، بدءًا من شهر يناير وحتى ديسمبر من العام 2021 كما رصدها موقع "كار آند درايفر" المتخصص في مجال المركبات.

يناير

أعلنت جنرال موتورز، أكبر شركة تصنيع سيارات أمريكية أنها تعتزم التحول للعصر الكهربائي وتهدف إلى مبيعات كهربائية بالكامل بحلول 2035 فيما يخص قطاع السيارات، مع تحويل خطوط إنتاج الشاحنات إلى كهربائية بالكامل في 2040.

مارس

أعلنت كيا عن طرازها الكهربائي EV6 الذي تم بنائه على المنصة المعيارية الكهربائية لهيونداي، بجانب طراز هيونداي أيونيك 5 معلنة أنها السيارة الكهربائية الأولى في خط إنتاج لـ 10 طرازات قادمة وجديدة بالكامل.

وأعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية العريقة عن مشروع "ترينيتي" أي الثالوث وهو المشروع الخاص بالتحول الكهربائي بالكامل وباكورة إنتاجه سيكون في 2026 من خلال سيارة سيدان كهربائية ويهدف مشروع الترينيتي إلى إنتاج جيل جديد من السيارات الكهربائية بسرعة شحن فائقة ومدى سير غير مسبوق مع طرح طراز كهربائي جديد كل سنة.

مايو

دشنت فورد رسميا أول شاحنة كهربائية بالكامل لها وهي فورد لاتنينج F-150 التي حققت نجاحا مذهلا وأصبحت الأعلى مبيعا بين كل مركبات الـ EV الكهربائية، مع تلقي حجوزات أولية تفوق الـ 160 ألف طلب.

يونيو

شهد هذا الشهر عودة البلج إن هايبرد بقوة مع زيادة الطلبات على تويوتا RAV4 بدرجة فاقت توقعات العلامة التجارية اليابانية، مما جعل شركة ستيلانتس أن تعلن عن طرح كل طرازات سيارة جيب في إصدارات هايبرد بلج إن بحلول عام 2025

حتى دودج، التابعة للشركة الأم ستيلانتس، التي ظلت متمسك لزمن طويل بمحركات الـ 8 سلندر القوية ذات الأداء الرياضي العالي، قررت ان تواكب التطورات وأعلنت عن طرحها لموديل كهربائي رياضي جديد بحلول 2024

أغسطس

شهد الشهر تراجعا كبيرا في خطة جنرال موتورز نحو الانتقال الكهربائي، فبعد أن اشتكى مالكي شيفروليه بولت الكهربائية من مشاكل في مركباتهم مع نهاية 2020، استدعت شيفروليه في هذا الشهر من 2021 ما يقدر بحوالي 141 مركبة من بولت الكهربائية لإصلاح عيوب صناعة في البطاريات.

وشهد شهر أغسطس فتح إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة بالولايات المتحدة الأمريكية تحقيقا مع شركة تسلا موتورز ، بسبب نظام الأوتوبايلوت أو ما يسمى نظام القيادة الذاتية الذي تسبب في 11 حادثا مروعا.

سبتمبر

شهد إعلان رولز رويس عن أول سيارة كهربائية لها رولز رويس سبكتر spectre التي من المتوقع طرحها رسميا بحلول 2023، مع تحولها لشركة سيارات كهربائية بالكامل بحلول 2030.

أكتوبر

أعلن عدد من أكبر شركات السيارات مثل ستيلانتس و فورد وتويوتا وجنرال موتورز عن ضخ مليارات في خطط استثمارية طموحة لبناء مصانع جديدة خاصة ببناء مركبات كهربائية جنبا إلى جنب مع خلايا البطاريات اللازمة لها.

وحدثت نقلة نوعية بين شركات السيارات والوكلاء من خلال توقيع اتفاقية بين الرابطة الوطنية لتجار السيارات مع التطبيق Chargeway لتثقيف مندوبي المبيعات حول كيفية التسويق للسيارات الكهربائية وشرح مزاياها للعملاء الجدد والتشجيع على شراءها.

وارتفعت قيمة تسلا بطريقة غير مسبوقة في شهر 10 لتصل قيمتها في بورصة وول ستريت إلى 1 تريليون دولار ، أي أنها أكثر قيمة من كل شركات السيارات في العالم مجتمعة.

نوفمبر

تم طرح شركة ريفيان أوتو موتيف للاكتتاب العام في بورصة وول ستريت لتسجل أكبر قيمة طرح عام أولي لهذا العام في 10 نوفمبر ، حيث أنهت تعاملات اليوم بقيمة سوقية تزيد عن 100 مليار دولار. وهذا يجعلها ثاني أكثر شركات صناعة السيارات الأمريكية قيمة، بعد تسلا فقط.

ديسمبر

في 14 ديسمبر الحالي أعلنت تويوتا مع لكزس عن خطتهما في الحول الكهربائي بالكامل وقامت بالفعل بتقديم نماذج أولية لـ 30 طراز جديد ستقوم بإنتاجه خلال السنوات القليلة القادمة وحتى عام 2030.