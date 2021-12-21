حركة مفاجئة.. تسلا تلغي أسعار وحجوزات موديل "رودستر" من موقعها

في حركة مفاجئة قامت تسلا موتورز بإلغاء المعلومات حول طرازها تسلا رودستر من على موقعها الرسمي عبر الإنترنت وألغت قائمتها السعرية بالكامل مع إلغاء الحجوزات المسبقة على الجيل الجديد من رودستر.

وفقا لموقع "إليكتريك" المختص بالإلكترونيات والتكنولوجيا، أعلن إليون ماسك المدير التنفيذي لتسلا في سنة 2017 أن الجيل الجديد من رودستر سيكون متاحا في صالات العرض بحلول عام 2020 ثم مع حلول عام 2020 أعلن مرة أخرى أن تسلا ستقوم بطرح رودستر في 2022، ثم أعقب ذلك سلسلة أخرى من التأجيلات عندما قال "ماسك" بشكل رسمي أن الشركة ستقوم بطرح رودستر بحلول 2023 إذا لم تحدث أية أحداث درامية، وليس قبل ذلك لأن لديها أولويات أخرى وعلى راسهم إنتاج سايبر ترك، ثم فجأة ألغت العلامة التجارية الأمريكية الأشهر في صناعة السيارات المكهربة الموديل بالكامل من محفظة تشكيلاتها.

زعم إيلون ماسك سابقا أن رودستر الجديدة لديها قدرة على التسارع من نقطة الثبات إلى 60 ميل في الساعة خلال 1.9 ثانية، كما فتح باب الحجز عبر الإنترنت للموديل الجديد الذي تبدأ أسعاره من 250 ألف دولار أمريكي.

كان على الأشخاص الراغبين في تسلم سيارتهم الرودستر في موعد تسليم مبكر أن يدفعوا مبلغ أولي 50 ألف دولار، كما أن البعض بالفعل أودع الـ 250 ألف دولار كاملة في حساب الشركة مسبقا للحصول على فئة تجهيز founders الأساسية من تسلا رودستر.

أزالت تسلا السعر الأساسي 200 والمبدئي لرودستر وهو 200 ألف دولار من موقعها على الإنترنت وأزالت فئة تجهيز Founders Series التي تبلغ قيمتها 250 ألف دولار.

فيما قالت شركة صناعة السيارات سابقًا إنها لن تقدم سوى ألف وحدة فقط من فئة تجهيز "فاوندر سيريس" الخاصة بتسلا رودستر.