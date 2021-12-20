تنافس تسلا 3 .. نيو تكشف رسمياً عن ET5 الكهربائية |صور

كشفت شركة نيو الصينية عن احدث اصداراتها في عالم السيارت الكهربائية، وهي النسخة التي تحمل اللقب ET5 من فئة السيدان المدمجة، وتبدو هذه السيارة من اطلالتها الاولى منافس اقرب للنسخة الشهيرة تسلا 3، إلى جانب الكثير من الطرازات المميزة والتي تعمل بنفس التقنية.

الاداء الفني لمحرك السيارة نيو ET5

حصلت السيارة نيو ET5 على محركين كهربائيين بقوة تتنوع بين 210 كيلوات بالمحاور الخلفية مع 150 كيلووات للناحية الامامية، لتصل القوة الاجمالية الخاصة بتلك المنظومة إلى 483 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 700 نيوتن/متر.

وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة نيو ET5 أن تتسارع من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 4.3 ثانية، بينما يمكن ان تتوقع من نفس السرعة في 33.9 متر، وذلك بفضل منظومة المكابح التي تتكون من 4 مكابس.

تضم السيارة نيو ET5 من الداخل مقصورة انيقة وعصرية تشمل، شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10.2 بوصة، ونظام صوتي وترفيهي مطور DOLBY ATMOS، مع قمرة قيادة بانوراما بتقنية الواقع الافتراضي، بالاضافة إلى شاشة اخرى بالمنتصف، ولوحة عدادات ديجيتال.

إلى جانب مقود الحركة صاحب المهام المتعددة، مع حزمة عالية الاداء من تقنيات الحماية والامان، وبقاياسات هيكيلة قدر بـ 1.960 مم للعرض، مع طول كلي يبلغ 4.790 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.888 مم، و 1.499 مم للارتفاع.

ويذكر ان تصل السيارة نيو ET5 إلى الاسواق الصينية خلال سبتمبر القادم من العام 2022، مع قيمة سعرية تبدا من 328 الف يوان صيني.