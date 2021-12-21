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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبرزها البطاريات ..برلماني يطالب بتوطين الصناعات المغذية للسيارت الكهربائية

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب

قال النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن هناك إتجاها من القيادة السياسية لتطبيق إستراتيجية التحول الأخضر وهي تعني تدشين مشروعات وصناعات أقل خطرا علي البيئة ولهذا وجدت مساعي قوية من القيادة السياسية تجاه توطين صناعة السيارات الكهربائية بعد إنتشارها عالميا.

 

و أضاف " نصار" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أهم ما يميز السيارات الكهربائية كونها سيارات صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، بجانب إنخفاض أسعارها مقارنة بالسيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين مما يعمل علي القضاء علي الإنبعاثاث الضارة الصادرة منها والتي تشكل خطرا جسيما علي طبقة الأوزون والتلوث الهوائي بشكل عام.

 

وشدد عضو لجنة الصناعة،علي ضرورة التركيز علي توطين صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بإعتبارهذه الخطوة أهم خطوات التوطين وتعد البذرة الأساسية لريادة مصر في هذه الصناعة في المستقبل القريب.

 

وتابع البرلماني، خطة توطين الصناعات وتحديدا الصناعات الثقيلة مثل السيارات لم يتم إقتحامها بشكل جرئ إلا في عهد الرئيس السيسي ولذلك نثمن جهوده في هذه الخطي.

 

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جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،، اجتماعاً مع "أنكوش أرورا"، الرئيس التنفيذي لمجموعة منصور للسيارات، والمهندس طارق عطا، رئيس شركة جنرال موتورز مصر، ومحمد الغزالي حرب، رئيس إدارة تطوير الأعمال بمجموعة منصور للسيارات.

 

حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

 

وأثنى رئيس الوزراء على نتائج لقائه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور للسيارات، ورئيس شركة "جنرال موتورز العالمية" مطلع الشهر الحالي، مؤكداً حرصه على لقاء ممثلي الشركتين للبناء على هذا اللقاء المهم، من أجل دعم تنفيذ "استراتيجية صناعة السيارات في مصر".

 

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على الأهمية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، مؤكداً أن الدولة علي استعداد تام لتقديم كل سبل الدعم الممكن لبناء شراكات جادة في هذا المجال، لا سيما مع شركة "جنرال موتورز" التى تعد شريكاً مهماً بالنسبة لمصر. 

 

من جانبه، استعرض "أنكوش أرورا"، الرئيس التنفيذي لمجموعة منصور للسيارات، مقترحاً حول تدشين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مسلطاً الضوء على مؤشرات حجم مبيعات المركبات الكهربائية في السوق العالمية، حيث شهد عام 2021 طرح 2.65 مليون مركبة كهربائية جديدة، بزيادة تخطت نسبة 168٪ مقارنة بعام 2020، وتضاعف حصة المركبات الكهربائية عالمياً لتصل إلى 14٪ مقارنةً بنسبة 7٪ عام 2020.

 

وأضاف أن سوق المركبات الكهربائية في أوروبا شهد نمواً ملحوظاً نتيجة عدد من العوامل أبرزها الحوافز التي تقدمها الحكومات، وفرض قوانين للحد من الانبعاثات الضارة، والتوسع في بدائل النقل الأخضر.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة منصور للسيارات إلى أنه من المتوقع نمو صناعة المركبات الكهربائية بمعدل سنوي يصل إلى نحو 27٪ بحلول عام 2030.

و تناول بالشرح رؤية الشركة للعناصر الأساسية لإنجاح سوق المركبات الكهربائية في مصر، مستعرضاً في هذا الشأن أبرز الحوافز التي تم تبنيها عالمياً، ومقترحات الحوافز التي يمكن تطبيقها في مصر.

 

وعقب الاجتماع، تفقد الدكتور مصطفي مدبولي نموذج سيارة ركاب كهربائية من إنتاج شركة جنرال موتوز، حيث شرح ممثلو شركتي جنرال موتورز ومنصور للسيارات مواصفات وإمكانات السيارة، ومواصفات السيارة الأخرى الأكثر تحديثاً، والتي يعتزمون طرحها في السوق المصرية العام القادم. 

 

وأثني مدبولي علي نموذج السيارة الكهربائية الجديدة، مبدياً إمكانية طرحها في مصر عبر برامج ومبادرات مختلفة، تتضمن حوافز وإعفاءات لمن يشترون السيارات الكهربائية. 

 

ودعا رئيس الوزراء ممثلي الشركتين لإعداد دراسة وافية حول خطتهم لتصنيع السيارة الكهربائية  المقترحة في مصر، بما يدعم خطة الدولة في تنفيذ سياسة التنقل الأخضر.

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