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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 خطوات تساعد على تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام

صدى البلد

هشاشة العظام مرض يضعف العظام ويزيد من مخاطر الكسور فيما يلي ست خطوات لمساعدتك على تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام:

1. تعرفي على المخاطر


معرفة المخاطر التي تتعرض لها هي الخطوة الأولى للوقاية و تشمل عوامل خطر الإصابة بهشاشة العظام التقدم في العمر وانخفاض كتلة العظام ، وتاريخ الإصابة بالكسور ، والتدخين .

2. التمرين


تعتبر التمارين الرياضية ، وخاصة تمارين حمل الوزن مثل المشي ، مهمة لصحة العظام بشكل جيد و يجب على الأشخاص الذين يعانون بالفعل من هشاشة العظام تجنب الانحناء الأمامي للعمود الفقري .

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3. تناولي الكالسيوم وفيتامين د


تأكدي من حصولك على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د. يحتاج معظم البالغين إلى 1000 إلى 1200 ملليجرام من الكالسيوم يوميًا (حسب العمر) 

4. التوقف عن التدخين


التدخين عامل خطر لهشاشة العظام ، والإقلاع عنه ضروري لصحة جيدة بشكل عام ، بما في ذلك صحة العظام.

5.علاج السبب الكامن وراء الكسر


إذا كنت تعاني من كسر ، فتأكد من تقييمك وعلاجك من هشاشة العظام. يمكن أن تساعد العلاجات الطبية الحالية في منع حدوث كسور في المستقبل ، وقد تساعد الأدوية الجديدة قيد التقييم حاليًا في بناء العظام لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض كتلة العظام.

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