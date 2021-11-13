نشرة المرأة والصحة: نصائح تمنح مرضى هشاشة العظام جودة الحياة وتجنبهم الآلام.. عدوى كورونا .. تفسير علمي جديد لظاهرة محيرة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونقوم بالتطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، وسوف نقوم بعرض أبرزها.

نشرة المرأة والصحة

لاكتشافها مبكرا.. إليك أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي



التهاب المفاصل الروماتويدي هو اضطراب التهابي مزمن يمكن أن يؤثر على أكثر من مجرد المفاصل ففي بعض الأشخاص يمكن أن يستبب التهاب المفاصل الروماتويدي بمجموعة متنوعة من أجهزة الجسم ، بما في ذلك الجلد والعينين والرئتين والقلب والأوعية الدموية.



القلة.. إناء فرعوني خارق يحفظ برودة الماء وينقيه من الشوائب |نوستالجيا



القلة .. عبارة عن وعاء مصنوع من الفخار لحفظ وتخزين المياه مثل زجاجة المياه ولكن بشكل قديم .. والغريب فى هذه الأوعية أن المياه كانت تظل شديدة البرودة بداخلها حتى فى أوقات الحرارة الشديدة ولا يعرف أحد السر فى هذه الخاصية النادرة.

أهمية مشروب القرفة .. ومن الممنوعين والمسموح لهم بتناولها



تعتبر أهمية مشروب القرفة غير محدودة؛ بالإضافة إلى مذاقها ورائحتها الشهية، إلا أن القرفة من التوابل اللذيذة للغاية بسبب خصائصه الطبية التي لطالما عرفها الإنسان لآلاف السنين، حيث أكد العلم الحديث الآن ما عرفه الباحثون على مر العصور أنها تحتوي على نسبة عالية من سينامالديهيد ، والذي يعتقد أنه مسؤول عن معظم الفوائد الصحية، وفي السطور التالية سنقوم بالتطرق إلى أهمية مشروب القرفة.

ثورة طبية.. اختبار دم يتنبأ بإصابات مرض السكري قبل 20 عاما



يعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة، والتي يخشى البعض من الإصابة به.. وتوصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين سويديون من جامعة لوند، إلى أن اختبار الدم قد يكتشف الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لمدة عقدين من الزمن بسبب إصابات الحالة.

الموجة الخامسة لكورونا تضرب فرنسا.. أهم المعلومات عنها وطرق الوقاية منها



حذر مسئولون فى فرنسا من أن الموجة الخامسة لفيروس كورونا قد بدأت تضرب البلاد .. فما هى الموجة الخامسة وكيف نحمى أنفسنا منها فى مصر؟

دراسة : النظام الغذائي الصحي يقلل من خطر الإصابة بالخرف بمقدار الثلث



يعتبر مرض الخرف من الأمراض التي تهدد حياة المصابين به.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها مجموعة من الباحثين في جامعة كابوديستريان بأثينا في اليونان، أنه يؤدي تناول نظام غذائي "مضاد للالتهابات" من الفاكهة والخضروات والشاي والقهوة إلى تقليل فرص الإصابة بالخرف بمقدار الثلث.

لن تصدق.. القهوة تساعد فى علاج سرطان القولون



تعد القهوة من أهم المشروبات الشعبية التى يحب تناولها كثيرون ولكن هل تعلم أن لها فوائد صحية تفوق الخيال من بينها المساهمة فى علاج سرطان القولون.

من المطبخ للمستشفى.. الشيف بوراك يخضع لعملية جراحية



وكما هو معتاد عنه مشاركة متابعيه جميع أخباره، فقام الشيف بوراك أوزديمير بنشر صورة له من داخل أحد المستشفيات بتركيا، وظهر عليه التعب بعد إجراءه عملية صغيرة.

4 نصائح تمنح مرضى هشاشة العظام جودة الحياة وتجنبهم الآلام



تعتبر هشاشة العظام مشكلة خطيرة، ويمكن أن تزيد مع التقدم في العمر.. ونصح الدكتور ضياء حسين المتخصص في الروماتيزم وهشاشة العظام، ان هناك أربع نصائح يمكنها الوقاية من مرض هشاشة العظام، وتمثلت في ممارسة التمارين الرياضية، والحد من الوزن الزائد، والنوم الصحي وتجنب التوتر والقلق.

عدوى كورونا .. تفسير علمي جديد لظاهرة محيرة



قد يصاب أفراد أسرة بعدوى فيروس كورونا ماعدا فرد واحد.. وهذا الأمر أثار دهشة العديد من العلماء .. وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من كلية لندن الجامعية ليو سوادلينج، أن عدم إصابة شخص واحد في عائلة أصيب بأكملها بعدوى فيروس كورونا يعرف باسم العدوى الفاشلة.

بـ نوبة قلبية .. وفاة شيف شهير ومخترع "أصح وجبة في العالم"



توفي طاهٍ شهير ادعى أنه ابتكر "أصح وجبة في العالم" بنوبة قلبية عن 45 عامًا، حيث نُقل الطاهي جورباريت باينز إلى المستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية يوم الخميس الماضي، وأكد المتحدث باسمه أنه بينما استعاد وعيه بعد يوم واحد ، فشلت كليته في إعادة التشغيل وتوفي في وقت سابق من هذا الأسبوع نتيجة لمضاعفات في القلب والكلى.

تعطيل الأكسجين.. تعرف على أسباب أعراض الأنيميا وطرق علاجها



تعتبر الأنيميا حالة لا يحتوي فيها الدم على ما يكفي من كرات الدم الحمراء السليمة لحمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم. قد تسبب الإصابة بالأنيميا المعروف أيضًا بانخفاض مستوى الهيموغلوبين بشعور المصابين به بالإرهاق والضعف الشديد .