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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ للمستشفى.. الشيف بوراك يخضع لعملية جراحية

تفاصيل عملية الشيف
تفاصيل عملية الشيف بوراك

وكما هو معتاد عنه مشاركة متابعيه جميع أخباره، فقام الشيف بوراك أوزديمير بنشر صورة له من داخل أحد المستشفيات بتركيا، وظهر عليه التعب بعد إجراءه عملية صغيرة.

 

تفاصيل عملية الشيف بوراك



وأصر الشيف بوراك على طمأنه متابعيه ببعض العبارات الصغيرة، وقال: “لقد أجريت عملية جراحية صغيرة، شكرا جزيلا لكم و على دعواتكم الجميلة، بارك الله فيكم.. شكرًا لكم على كل رسائل الدعم التي جعلتني أتحسن كثيرا” .

 

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والاسم الحقيقي للشيف بوراك "محمد بوراك أوزديمير، وولد عام 1994، هو طباخ تركي ذو أصول عربية (ينحدر من لواء اسكندرون بمدينة أنطاكية في محافظة هاتاي الواقعة على الحدود السورية حيث تعيش أغلبية عربية.

 

تفاصيل عملية الشيف بوراك



وذاعت شهرة الشيف بوراك كطباخ مبتكر، وحقق شهرة عربية وعالمية؛ حيث تجد الفيديوهات الخاصة به متابعه من الملايين عبر منصات الشبكات الاجتماعية، ويقصده المشاهير في مطعمه لتناول طعامه. 

ويتكلم الشيف بوراك العديد من اللغات، مثل اللغة التركية والعربية والإنجليزية، ومنذ أن قام بنشر فيديوهات له وهو يقوم بطهي الطعام وتحضيره بشكل إحترافي لاقى شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب.

وتتميز كل مقاطع الفيديو التي ينشرها الشيف بوراك بمهارة وخفة الحركة في إعداد الطعام بطريقة لافتة للانتباه، وهو الامر الذي كان سبب في شهرته، وجعل المقاطع الخاصة به تلقى رواجًا كبيرًا بين الناس.

 

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