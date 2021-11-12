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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تعطيل الأكسجين.. تعرف على أسباب أعراض الأنيميا وطرق علاجها

الأنيميا
الأنيميا

تعتبر الأنيميا حالة لا يحتوي فيها الدم على ما يكفي من كرات الدم الحمراء السليمة لحمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم. قد تسبب الإصابة بالأنيميا المعروف أيضًا بانخفاض مستوى الهيموغلوبين بشعور المصابين به بالإرهاق والضعف الشديد .

أسباب الأنيميا

وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، أن هناك عدة أنواع من فقر الدم، ولكل منها السبب الخاص به، ويمكن للأنيميا ان تكون مؤقتة أو طويل الأجل، وقد يتدرج من البسيط إلى الحاد. 
 

اكتشف طرق علاج أنواع الأنيميا المختلفة

طريقة تحضير سلطة البنجر والتفاح لعلاج الأنيميا


وتابع القيعي، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، انه غالبًا ما يحدث فقر الدم أو الأنيميا لأكثر من سبب واحد، ولا يمكن علاج الأنيميا إلا  بتناول المكملات الغذائية والخضوع لإجراءات طبية. 

وأضاف القيعي، أنه يمكن الوقاية من بعض أنواع الأنيميا عن طريق اتباع نظام غذائي صحي ومتنوع، إلا أن معرفة أسباب الإصابة من أهم طرق العلاج، من أهم أسباب الإصابة بالأنيميا :
1- سوء التغذية وذلك عند عدم تناول كمية كافية من الأطعمة التي تحتوي على الحديد والبروتين والفيتامينات، خاصة حمض الفوليك.
2- أمراض اضطرابات المعدة.
3- الأمراض المزمنة مثل السرطانات والفشل الكلوي والفشل الكبدي.
4- التدخين والمخدرات.
5- فرط تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والمشروبات الغازية داكنة اللون.
6- إجراء العمليات الجراحية والنزيف.

 

الأنيميا

 

أعراض الأنيميا

 

أوضح القيعي، بأن الإصابة بالأنيميا يمكن أن يصاحبه بعض الأعراض الواضحة، ومن بين الأعراض التي تنبه الشخص بإصابته بالأنيميا، ما يلي :
1- تؤثر الأنيميا على الصحة العامة والنشاط البدني، خاصة عند ممارسة الرياضة، فهي تؤدي إلى الشعور بالتعب الدائم والصداع والإغماء في بعض الأحيان عند بذل مجهود.
2- تؤدي إلى سرعة وعدم انتظام خفقان القلب وضيق التنفس.
3- تؤثر على الحالة الذهنية، من خلال فقدان التركيز ضرر الأعصاب وتغيرات في الإدراك.

 

أنواع مرض الأنيميا

 

أكد القيعي، أن هناك عدة أنواع للإصابة بالأنيميا، منها أنيميا نقص الحديد، وأنيميا نقص الفيتامينات، و أنيميا معرض للإصابة بمرض مزمن؛ حيث يمكن الوقاية من جميعها مسبقا .
 

طرق الوقاية من الانيميا 

 

ولفت القيعي، أنه يمكن الوقاية من الإصابة من الأنيميا، من خلال اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين B12 وحمض الفوليك، و خاصة للأطفال في سن النمو، والنساء الحوامل، أو النساء في سن الخصوبة (من 18 إلى 45) والنباتيين والرياضيين، ومن الاطعمة التي تحتوي على الحديد (اللحوم الحمراء- الكبد- الطحال- الباذنجان- التفاح- البلح).

وأكمل القيعي، بأن تناول السبانخ يساعد في الوقاية من الأنيميا، وذلك غير صحيح؛ لأن السبانخ تحتوي على مركب "الفتيت" بجانب الحديد؛ مما يعيق امتصاصه ويمنع الجسم من الاستفادة منه، لذا بدل من ذلك يمكن تناول بعض الاطعمة ومنها :
1- تناول الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك، مثل (البقوليات وخاصة العدس- الفول- الحمص).
2- تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين B12 صفار البيض، ولذلك تؤدي الأنظمة الغذائية التي تفتقر لصفار البيض لزيادة احتمال الإصابة بالأنيميا.
3- تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين c، مثل (الجوافة- الطماطم- الليمون) ويساعد فيتامين c على امتصاص الحديد.

 

علاج الأنيميا 

 

وعن طرق علاج الأنيميا، فقد أشار القيعي، إلى أن هناك طرق طبية لعلاج الأنيميا؛ مثل تناول مكملات الحديد وحقن فيتامين B12، وهناك طرق وقائية مثل التغذية السليمة؛ التي ذكرناها سالفا.
 

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