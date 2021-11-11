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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يحدث في أوقات مختلفة.. كل ما تريد معرفته حول فقر الدم عند الأطفال

فقر الدم عند الأطفال
فقر الدم عند الأطفال

فقر الدم أو الأنيميا هو عدم كفاية كمية خلايا الدم الحمرا، ويتم تقييم فقر الدم عادة عن طريق فحص مستويات الهيموجلوبين أو الهيماتوكريت لدى الطفل، إذا كان مستوى الهيموجلوبين أو الهيماتوكريت منخفضًا ، فيُعتبر الطفل مصابًا بفقر الدم.

 

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وتبقى الأجسام المضادة للأم (مثل مضادات E ، ومضاد c ، ومضادة M ، ومضادة Jka ، وغيرها) التي عبرت إلى الدورة الدموية للجنين ويمكن أن تلتصق بخلايا الدم الحمراء للرضيع لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا بعد الولادة، لهذا السبب ، فإن المتابعة عند الأطفال حديثي الولادة الذين يؤكد وجود دم الحبل السري لديهم، ووجود الأجسام المضادة للأم أمر ضروري حتى يزداد الهيموجلوبين دون نقل الدم لمدة أسبوعين متتاليين على الأقل ، حتى في حالة عدم وجود مؤشرات واضحة لفقر الدم. 

ويمكن أن يؤدي فقر الدم الخاضع للمراقبة وغير المعالج إلى فشل القلب والوفاة عند الرضع الذين يبلغون من العمر عدة أسابيع.

هناك ثلاثة أنواع من فقر الدم يمكن أن يعاني منها الرضيع المصاب بـ HDFN:

فقر الدم المبكر: فقر الدم الموجود خلال الأسبوعين الأولين من الولادة.
فقر الدم المتأخر الظهور: فقر الدم الذي يحدث في عمر 2-12 أسبوعًا.
فقر الدم الناجم عن فرط التنكس: فقر الدم الذي يحدث عندما يتم كبح نخاع العظام (بسبب أجسام مضادة محددة مثل مضادات K ومضاد M ، أو بسبب عمليات نقل الدم).

كما أن هناك اعتقاد خاطئ شائع وهو أنه إذا كانت المرأة تعاني من انخفاض في فقر الدم ، أو إذا كان طفلها مصابًا بفقر الدم عند الولادة ، فلن يصاب طفلها بفقر الدم لاحقًا وهذا غير صحيح، ولذلك يجب أن تستمر المراقبة بعد الخروج من المستشفى. 

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