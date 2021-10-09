يمنع تسوس الأسنان وغني بفيتامين ج.. اكتشف فوائد دبس التمر

فوائد دبس التمر، دبس التمر يعمل على خفض نسبة الكولسترول بالدم، والوقاية من تصلب الشرايين؛ لاحتوائه على البكتين.

فوائد دبس التمر



كشفت خبيرة التجميل منى رزق عن أهم فوائد دبس الرمان.

وأوضحت من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن دبس التمر يمنع الاصابة بسرطان الامعاء الغليظة والوقاية من مرض البواسير وتقليل تشكل الحصيات بالمرارة ولتسهيل مراحل الحمل والولادة والنفاس لاحتواء دبس التمر على الالياف الجيدة والسكريات السريعة الهضم، كما يمنع تسوس الأسنان لاحتوائه على الفلور.



يقي دبس التمر من السموم لاحتوائه على الصوديوم

والبوتاسيوم وفيتامين ج.

يعمل دبس التمر على علاج لفقر الدم الانيميا لاحتوائه على الحديد والنحاس وفيتامين ب2.

يعالج دبس التمر الكساح ولين العظام لاحتوائه على الكالسيوم والفسفور وفيتامين ب ا.

يشكل دبس التمر افضل علاج لفقدان الشهية وضعف التركيز لاحتوائه على البوتاسيوم.

في دبس التمر علاج للضعف العام وخفقان القلب لاحتوائه على المغنيسيوم والنحاس.

يعالج دبس التمر الروماتزم وسرطان المخ لاحتوائه على البورون.

يعتبر دبس التمر مضادا للسرطان لاحتوائه على السلينيوم وقد لوحظ ان سكان الواحات لا يعرفون مرض السرطان.

يعالج دبس التمر الحموضة في المعدة لاحتوائه على الكلور والصوديوم والبوتاسيوم.

يعتبر دبس التمر علاج لجفاف الجلد وجفاف قرنية العين ومرض العشى الليلي لاحتوائه على فيتامين أ.

يعالج دبس التمر امراض الجهاز الهضمي العصبي لاحتوائه على فيتامين ب1.

دبس التمر يعالج سقوط الشعر واجهاد العينين والتهاب الاغشية المخاطية لتجويف الفم والتهاب الشفتين لاحتوائه على فيتامين ب2.

يعد دبس التمر علاج للالتهابات الجلدية لاحتوائه على فيتامين النياسين

اذن هو مناسب جدا للذين يخافون من السكر اوحتى للأطفال فهذا من السكريات المفيدة