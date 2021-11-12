اكتشف طرق علاج أنواع الأنيميا المختلفة

يبحث كثيرون عن طرق علاج الأنيميا المختلفة ولكن ما لا يعرفه معظمهم أن طرق علاج الأنيميا تختلف حسب نوعها.



ووفقا لموقع “ مايوكلينك” يعتمد علاج الأنيميا على سبب الإصابة بها.

فقر الدم بسبب نقص الحديد

عادة ما ينطوي علاج هذا النوع من الأنيميا على تناول مكملات الحديد الغذائية، واستحداث بعض التغييرات على نظامك الغذائي. وقد يستدعي هذا لبعض الأشخاص تلقي الحديد وريديًا.

وإذا كان سبب نقص الحديد هو فقدان الدم -لسبب آخر غير الحيض- فيجب عندئذ تحديد مصدر النزيف وإيقافه قد يتطلب ذلك على إجراء جراحة.

فقر الدم بسبب نقص الفيتامينات

ينطوي العلاج من نقص حمض الفوليك وفيتامين C على تناول المكملات الغذائية وزيادة هذين العنصرين الغذائيين في نظامك الغذائي.

إذا كان جهازك الهضمي يعاني صعوبة في امتصاص فيتامين B-12 من الطعام الذي تتناوله، فقد تحتاج إلى الحقن بفيتامين B-12 وفي البداية قد تُحقن يومًا بعد يوم، وبمرور الوقت ستحتاج إلى الحقنة مرة واحدة في الشهر، الأمر الذي قد يستمر طوال العمر، وفقًا لحالتك

فقر الدم الناتج عن الإصابة بالأمراض المزمنة ولا يوجد علاج محدد لهذا النوع من الأنيميا ويركِّز الأطباء على علاج المرض الكامن وإذا اشتدت الأعراض، فقد يساعد نقل الدم أو الحقن بالإريثروبويتين التخليقي، وهو الهرمون الذي تفرزه الكليتان في الحالة الطبيعية، في تحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء وتخفيف الإعياء.



فقر الدم اللاتنسُّجي

قد يتضمن العلاج من هذا النوع من الأنيميا نقل الدم لتعزيز مستويات خلايا الدم الحمراء وقد تحتاج إلى زراعة نخاع العظام إذا كان نخاع عظمك مريضًا ولا تستطيع إنتاج خلايا دموية سليمة.



حالات الأنيميا المتعلِّقة بأمراض نخاع العظم وقد يتضمن علاج هذه الأمراض المتنوعة تناول الدواء، أو العلاج الكيميائي، أو زراعة نخاع العظم.



فقر الدم الانحلالي

يتضمن التعامل مع حالات فقر الدم الانحلالي تجنب الأدوية المشتبه بها، وعلاج حالات العدوى وتناوُل الأدوية المثبطة للجهاز المناعي الذي يحتمل أن يهاجم خلايا الدم الحمراء و يحتاج فقر الدم الانحلالي الحاد عادةً إلى علاج مستمر.



فقر الدم المنجلي.

قد ينطوي علاج هذا النوع من فقر الدم إعطاء الأكسجين، والأدوية المسكنة للآلام، والسوائل عبر الوريد والفم؛ لتقليل الألم والوقاية من المضاعفات وقد يوصي الأطباء أيضًا بنقل الدم، ومكملات حمض الفوليك والمضادات الحيوية.

ويستخدم أحد أدوية العلاج من السرطان، واسمه هيدروكسي يوريا (دروكسيا، وهيدريا وسيكلوز) لعلاج فقر الدم المنجلي.

الثلاسيمية

معظم أنواع الثلاسيمية بسيطة ولا تحتاج إلى علاج. وتحتاج أنواع الثلاسيمية الأكثر حدّة عمومًا إلى نقل الدم، أو تناول المكملات الغذائية المحتوية على حمض الفوليك، أو الأدوية، أو استئصال الطحال، أو نقل الدم وزراعة الخلايا الجذعية لنخاع العظم.