خبير دوائي: أعراض الأنيميا صامتة وخطر على أفراد الأسر

وصف الدكتور حسين فرج، خبير الصناعات الدوائية، أعراض مرض الأنيميا بالصامتة، مؤكدا أن نقص الحديد يعرض المريض إلى الكثير من المخاطر الصحية.

وأوضح أن دول كثيرة أصبحت تعاني من الإصابة بالانيميا، مشيرا إلي أنها تصيب المرضي الذين لديهم نقص تغذوي.

وأشار إلى أن نقص الحديد من أكثر المشكلات التي يعاني منها الأطفال وتتسبب في فقر الدم والأنيميا.

وأضاف "فرج": “يعد نقص الحديد من أكثر المشكلات التي يعاني منها الأطفال وتتسبب في فقر الدم والأنيميا”.

وأرجع فرج ذلك إلى أن الحديد من أهم المعادن التي تساعد على نمو الطفل، حيث إنه مهم لبناء الجسم وتكوين العضلات، ولهذا يجب الحفاظ على المعدل الطبيعي من الحديد.

ويضيف الخبير الدوائي، ينتج نقص الحديد بالجسم عن بعض الأسباب، أبرزها قلة تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد والتي تؤثر على نسبته بالجسم، قلة تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين تؤدي إلى فقر الدم ونقص الحديد بالجسم عند الأطفال، سوء التغذية والاعتماد على الأطعمة السريعة، إصابة الأمهات بفقر الدم أثناء فترة الرضاعة يؤثر على الطفل، مما يعرضه إلى نقص الحديد.

وأرجع حسين فرج، ذلك إلى أن الحديد من أهم المعادن التي تساعد على نمو الطفل، حيث إنه مهم لبناء الجسم وتكوين العضلات، ولهذا يجب الحفاظ على المعدل الطبيعي من الحديد.

وأوضح الدكتور فرج، أن نقص الحديد بالجسم تسبب في إرتفاع نسبة الإصابة بالأنيميا والسمنة المفرطة وسوء التغذية والذي ادي بدوره الي الإصابة بالتقزم.

وشدد أن الانيميا تصيب المجتمع كله، وليس كما هو مشاع أنها تصيب الأطفال والنساء فقط.

كما نوه الي خطوة إصابة المرأة الحامل بالأنيميا، مشيرا إلي أنها قد تتعرض وقت الولادة للخطر أو الموت المحقق، بسبب احتمالية إصابتها بنزيف مفاجيء، لذا اوصي السيدات الحوامل بضرورة التوجه إلي اقرب وحدة صحية طوال فترة الحمل واجراء المتابعة الدورية للتأكد من سلامتها وجنينها.

وعن اعراض إصابة الأطفال بالأنيميا، قال إن أهمها هو نقص التركيز عند الطفل، تأخر التحصيل الدراسي، شحوب، نهجان، خمول.

واختتم فرج، موجها رسالة لكل أسرة مصرية، باهمية إجراء تحليل الدم وفي حالة الأصابة بالأنيميا، يتم مراجعة الطبيب لتناول المكملات الغذائية مع الحفاظ علي نظام غذائي متكامل.

وأشار إلي أن هناك شركات كتيرة في مصر أصبحت تقوم بصناعة مكملات غذائية بدون اعراض جانبية، لافتا إلي دور الشركات الوطنية في توفير المكملات بأسعار مناسبة في متناول الجميع غنية بالعناصر والفيتامينات الغذائية.

