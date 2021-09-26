عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبير دوائي: أعراض الأنيميا صامتة وخطر على أفراد الأسر

الدكتور حسين فرج
الدكتور حسين فرج خبير الصناعات الغذائية

وصف الدكتور حسين فرج، خبير الصناعات الدوائية، أعراض مرض الأنيميا بالصامتة، مؤكدا أن نقص الحديد يعرض المريض إلى الكثير من المخاطر الصحية.

وأوضح أن دول كثيرة أصبحت تعاني من الإصابة بالانيميا، مشيرا إلي أنها تصيب المرضي الذين لديهم نقص تغذوي.

وأشار إلى أن نقص الحديد من أكثر المشكلات التي يعاني منها الأطفال وتتسبب في فقر الدم والأنيميا.

وأضاف "فرج": “يعد نقص الحديد من أكثر المشكلات التي يعاني منها الأطفال وتتسبب في فقر الدم والأنيميا”.

وأرجع فرج ذلك إلى أن الحديد من أهم المعادن التي تساعد على نمو الطفل، حيث إنه مهم لبناء الجسم وتكوين العضلات، ولهذا يجب الحفاظ على المعدل الطبيعي من الحديد.

ويضيف الخبير الدوائي، ينتج نقص الحديد بالجسم عن بعض الأسباب، أبرزها قلة تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد والتي تؤثر على نسبته بالجسم، قلة تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين تؤدي إلى فقر الدم ونقص الحديد بالجسم عند الأطفال، سوء التغذية والاعتماد على الأطعمة السريعة، إصابة الأمهات بفقر الدم أثناء فترة الرضاعة يؤثر على الطفل، مما يعرضه إلى نقص الحديد.

وأرجع حسين فرج، ذلك إلى أن الحديد من أهم المعادن التي تساعد على نمو الطفل، حيث إنه مهم لبناء الجسم وتكوين العضلات، ولهذا يجب الحفاظ على المعدل الطبيعي من الحديد.

وأوضح الدكتور فرج، أن نقص الحديد بالجسم تسبب في إرتفاع نسبة الإصابة بالأنيميا والسمنة المفرطة وسوء التغذية والذي ادي بدوره الي الإصابة بالتقزم.
وشدد أن الانيميا تصيب المجتمع كله، وليس كما هو مشاع أنها تصيب الأطفال والنساء فقط.

كما نوه الي خطوة إصابة المرأة الحامل بالأنيميا، مشيرا إلي أنها قد تتعرض وقت الولادة للخطر أو الموت المحقق، بسبب احتمالية إصابتها بنزيف مفاجيء، لذا اوصي السيدات الحوامل بضرورة التوجه إلي اقرب وحدة صحية طوال فترة الحمل واجراء المتابعة الدورية للتأكد من سلامتها وجنينها.

وعن اعراض إصابة الأطفال بالأنيميا، قال إن أهمها هو نقص التركيز عند الطفل، تأخر التحصيل الدراسي، شحوب، نهجان، خمول.

واختتم فرج، موجها رسالة لكل أسرة مصرية، باهمية إجراء تحليل الدم وفي حالة الأصابة بالأنيميا، يتم مراجعة الطبيب لتناول المكملات الغذائية مع الحفاظ علي نظام غذائي متكامل.

وأشار إلي أن هناك شركات كتيرة في مصر أصبحت تقوم بصناعة مكملات غذائية بدون اعراض جانبية، لافتا إلي دور الشركات الوطنية في توفير المكملات بأسعار مناسبة في متناول الجميع غنية بالعناصر والفيتامينات الغذائية.
 

الانيميا المكملات الغذائية الدكتور حسين فرج الخبير الدوائي

موضوعات متعلقة

نص كلمة سامح شكري وزير الخارجية أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي | صور

دعاء سورة البقرة لقضاء الحوائج والرزق بالمال والبنين والخير الكثير

شروط الأضحية من الغنم و الماعز والبقر والإبل

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. 6 أعمال تغفر ذنوبك

دعاء يوم عرفة .. أفضل الأدعية المستجابة

عقوبة التحرش في الإسلام وهل أشد حرمة من الزنا ؟

القوى العاملة: الرئيس وضع العامل المصري في مكانته الصحيحة.. توفير 5.5 مليون فرصة عمل.. استرداد مليار و600 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالخارج

٨ سنوات على ثورة ٣٠ يونيو| طفرة تسليحية للجيش المصري في عهد السيسي .. ماذا يمتلك ؟

ترشيحاتنا

أبرزها التحميل الآمن.. مايكروسوفت تضيف ميزات مذهلة لمتصفحها إيدج

أنا راضية..أم محمد: مش عايزة حاجة من الدنيا غير إني أقابل السيسي

نشرة التحقيقات.. إثيوبيا تطبق حالة التقشف.. ماذا تنتظر القاهرة من الأمم المتحدة؟

بالصور.. سعر ومواصفات بي إم دبليو الفئة السابعة 2021 داخل السوق الكويتي

محمد الشوادفي: "اليوتيوبرز" يستخدمون إنترنت وكهرباء توفرهما الدولة فوجب عليهم الضرائب

نشرة الفن: حقيقة وفاة ميادة الحناوي وإصابتها بمرض الزهايمر وإيقاف جديد لمطربي المهرجانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

بعد أخذ لقاح كورونا.. توقف عن 4 أدوية للوصول للفائدة الكاملة

3 صفقات تمت و4 علي الأبواب أبرزها ساحر الأهلي..قائمة لاعبي بيراميدز الجدد

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

حقيقة وفاة ميادة الحناوي وإصابتها بمرض الزهايمر..تفاصيل

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

فيديو

ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

مشرد ومخمور.. ظهور غريب للممثل الأمريكي نيكولاس كيدج

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

تفاصيل وفاة الطفلة منار ضحية الطبيب البيطري.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ