بـ نوبة قلبية .. وفاة شيف شهير ومخترع "أصح وجبة في العالم"

توفي طاهٍ شهير ادعى أنه ابتكر "أصح وجبة في العالم" بنوبة قلبية عن 45 عامًا، حيث نُقل الطاهي جورباريت باينز إلى المستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية يوم الخميس الماضي، وأكد المتحدث باسمه أنه بينما استعاد وعيه بعد يوم واحد ، فشلت كليته في إعادة التشغيل وتوفي في وقت سابق من هذا الأسبوع نتيجة لمضاعفات في القلب والكلى.

وفاة الطاهي جورباريت باينز بسبب نوبة قلبية



وجاء اهتمام جورباريت بالأكل الصحي بعد أن شاهد وزنه يزداد، حيث قال: `` أحببت الطعام الهندي ، لكنني اعتقدت أن النسخة الصحية منها هي الأفضل للصحة.





شرع جورباريت في الاستفادة بشكل أكبر من هذه التوابل في طبخه ، والتي تحتوي أيضًا على الأطعمة المضادة للأكسدة التي ترتبط بمنع انهيار خلايا أجسامنا، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .



وقام جورباريت، بالجمع بين النكهات الهندية الكلاسيكية والخضروات والفواكه والبروتينات قليلة الدسم والمكسرات ، وعمل على ابتكار "الأطعمة الخارقة" الهندية؛ حيث احتل الشيف عناوين الصحف العالمية لأول مرة في عام 2009 بعد أن طرح "الوجبة الأكثر صحة في العالم" ، وهي عبارة عن دجاج كاري بسيط مع التوت الأزرق وغوجي بيري بيلاو، و يحتوي الطبق على ما يعادل 23 عنقود عنب من مضادات الأكسدة .



وفاة الطاهي جورباريت باينز بسبب نوبة قلبية

وقام بإطلاق جورباريت اسم Chikitsa Crumble على “أصح وجبة في العالم”، والتي كان يضفي عليها نكهة التوت الأزرق على خمسة أجزاء كاملة من الفاكهة والخضروات ، ويُزعم أيضًا أنه يساعد في خفض الكوليسترول ، وإدارة مرض السكري من النوع 2 وتعزيز صحة القلب؛ حيث جمع بين مفهومه في الطهي والتوابل الغنية بمضادات الأكسدة والخضروات الغنية بالمغذيات والفواكه والبروتينات قليلة الدسم والمكسرات.



وكان من بين المعجبين بالشيف جورباريت مجموعة من المشاهير بما في ذلك دي جي راديو بي بي سي كريس إيفانز ، الذي قال إن الكاري كان أفضل ما تذوقه على الإطلاق ، و المصممة فيفيان ويستوود والعائلة الملكية، ومن بين المعجبين المشهورين أيضًا دوق ودوقة جلوستر ، ودوقة فيفيان ويستوود ، وكريس إيفانز ، وديرموت أوليري.

وفاة الطاهي جورباريت باينز بسبب نوبة قلبية



وحصل جورباريت على لقب شيف العام في حفل توزيع جوائز كاري الإنجليزية الافتتاحي في عام 2011، وبحلول يونيو 2012 ، كشف Gurpareet عن كتابه الثاني للوصفات ومفهوم الطهي ، Indian Superspices، كان هدف جورباريت، الذي أطلق عليه اسم "التغيير الجذري للمطبخ الهندي" ، هو مزج التوابل والإمكانيات الطبية معًا في محاولة للتخفيف من الأمراض اليومية.



وكتب جورباريت مجموعة من الوصفات في كتاب يدعى، The Superfood Diet ، هو كتاب طهي صحي ومتعدد المأكولات ، نشرته بلومزبري في مايو 2014، واخترع جورباريت أيضًا "الكعكة الأكثر صحة في العالم" أثناء الإغلاق ، ويُعتقد أنه المكافئ الغذائي لخمسة أكياس كاملة من الخضر الورقية، وقام بنشر كتابه الأول ، Indian Superfood ، بعد عام وأصبح من أكثر الكتب مبيعًا.

وفاة الطاهي جورباريت باينز بسبب نوبة قلبية



ومن المزاعم الأخرى للشهرة جورباريت اختراع عشاء الكريسماس الأكثر صحة في العالم ، وكاري هندي مضاد لانتفاخ البطن في عيد الحب ، وكوكتيل يمكنه علاج صداع الكحول.