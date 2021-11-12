دراسة : النظام الغذائي الصحي يقلل من خطر الإصابة بالخرف بمقدار الثلث

يعتبر مرض الخرف من الأمراض التي تهدد حياة المصابين به.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها مجموعة من الباحثين في جامعة كابوديستريان بأثينا في اليونان، أنه يؤدي تناول نظام غذائي "مضاد للالتهابات" من الفاكهة والخضروات والشاي والقهوة إلى تقليل فرص الإصابة بالخرف بمقدار الثلث.

طرق الوقاية من الإصابة بمرض الخرف



وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن كوب الشاي وقهوة الصباح والفواكه والخضروات والبقوليات تحتوي مثل العدس والحمص على مركبات نباتية صحية، وجميعها تساعد في مكافحة الالتهابات المرتبطة بالعمر في الجسم والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض الخرف.





وصنفت دراسة النظام الغذائي لأكثر من 1000 شخص من كبار السن الأطعمة المضادة للالتهابات، وقامت تتبعهم على مدار ثلاث سنوات في المتوسط، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



وأشار الباحثون، إلى أن أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا مضادًا للالتهابات استهلكوا حوالي 20 قطعة من الفاكهة و 19 حصة من الخضروات وأربع حصص من البقوليات و 11 كوبًا من القهوة أو الشاي في الأسبوع المتوسط.



وقام الباحثون بمقارنة النتائج مع مجموعة أخرى ، ووجدوا أن أولئك الذين لديهم أقل نظام غذائي مضاد للالتهابات كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الخرف بثلاث مرات.

طرق الوقاية من الإصابة بمرض الخرف



وقال الدكتور نيكولاوس سكارميس ، كبير مؤلفي الدراسة من جامعة كابوديستريان بأثينا في اليونان: `` تشير هذه النتائج إلى أنه يمكن للناس حماية أدمغتهم من خلال تناول طعام صحي أكثر.



نظرًا لأن الناس يمكنهم تغيير نظامهم الغذائي ، فقد يرغبون في التفكير في تناول الأطعمة المضادة للالتهابات مثل الفاكهة والخضروات وتجنب تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية.



وحللت الدراسة، النظام الغذائي للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر، بناءً على استبيانات قاموا بملئها حول ما تناوله في الشهر الماضي، وشملت هذه الأطعمة الفاكهة والخضروات ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك والحلويات والكحول والبقوليات التي تشمل الفاصوليا والبازلاء والحمص والعدس.



واوضح الباحثون، انه من بين 1059 مشاركًا في الدراسة ، أصيب 62 شخصًا ، أو ستة في المائة بمرض الخرف؛ حيث قام الباحثون بتقسيم الأشخاص إلى ثلاث مجموعات بناءً على إجاباتهم من استبيانات الطعام، فكان ثلث الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا أكثر مضادات الالتهاب ، والذين يتبعون نظامًا غذائيًا متوسط ​​الحجم ، والثالث الذين يتبعون نظامًا غذائيًا أقل مضادًا للالتهابات.



وأشار الباحثون، ان أولئك الذين لديهم أقل عادات غذائية مضادة للالتهابات كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بثلاث مرات؛ حيث أن تناول حوالي تسع قطع من الفاكهة، و 10 حصص من الخضار ، ووجبتين من البقوليات وتسعة أكواب من القهوة أو الشاي خلال أسبوع متوسط.



وأخذ مؤلفو الدراسة في الاعتبار عمر الأشخاص ، حيث أن الإصابة بمرض الخرف تزداد احتمالية في السنوات اللاحقة ، وجنسهم ، لأن النساء أكثر عرضة لخطر الإصابة، ومستويات تعليمهن ، حيث أن الأشخاص الأكثر تعليما هم أقل عرضة للإصابة بالخرف.