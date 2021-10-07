نبات شهير يحميك من الشيخوخة والزهايمر

كشفت دراسة صادرة عن جامعة جنوب فلوريدا، أن الريحان من الأعشاب الهامة التي تلعب دورا في الوقاية من مرض الزهايمر، نظرا لأنه يحتوي على مركب طبيعي أطلق عليه "فينكول" والذى حماية الدماغ من التدهور .

وفقا لموقع food.ndtv يحتوى الريحان على فوائد عديدة لصحتك فهو غنى بمركبات الفينكول التى تحارب الزهايمر في خلايا الدماغ و تقليل خطر الإصابة .

وتوصل الباحثون إلى أن هذا المركب الذى يوجد بالريحان يحارب موت الخلايا العصبية، في الدماغ

ومحاربة الخرف و الزهايمر إليك فوائد صحية لأوراق الريحان

1- يحارب الإجهاد التأكسدي



الريحان هو مصدر قوة لمضادات الأكسدة ويسبب أضرارًا كبيرة للخلايا ويزيد من خطر الإصابة بالعديد من المضاعفات الصحية ، مثل أمراض القلب والسرطان والسكري والتهاب المفاصل.

يحتوي الريحان أيضًا على مركبات الفلافونويد التي تعزز جهاز المناعة وتبطئ آثار الشيخوخة

2 - الوقاية من السرطان

يحتوي على مواد كيميائية نباتية تحميك من العديد من أنواع السرطان ، مثل سرطان الجلد وسرطان الرئة وسرطان الفم وسرطان الكبد.

3 - يفيد الهضم



يحتوي على مركب الأوجينول الذى يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات تحافظ على صحة جهازك الهضمي والجهاز العصبي .

4- جيد للبشره



يحتوي الريحان ومسحوق خشب الصندل وماء الورد. ضع هذه العبوة على وجهك ورقبتك ، وانتظر لمدة 15 إلى 20 دقيقة ، واغسلها بالماء البارد.

إذا كنت تعانين من مشكلة حب الشباب ، فإن خصائص الريحان المضادة للميكروبات والالتهابات ستساعدك أيضًا على الوقاية منه.

5- محاربة مرض السكري

إذا كنت تعاني من مرض السكري ، أضف الريحان إلى نظامك الغذائي بالتأكيد. يبطئ عملية إطلاق السكر في الدم بينما يساعدك في إدارة مرض السكري.

وفقًا للعديد من الدراسات يمكن أن يساعد الريحان في مواجهة المضاعفات الصحية الأخرى المرتبطة بمرض السكري ، بما في ذلك فرط أنسولين الدم (كمية عالية من الأنسولين في الدم) ، ووزن الجسم الزائد ، وما إلى ذلك.

6- محاربة الالتهابات في الجسم



نظرًا لأن الريحان يتمتع بخصائص قوية مضادة للالتهابات وزيوت أساسية ، مثل السترونيلول واللينالول والأوجينول ، فإنه يساعد في علاج مجموعة من الحالات الصحية ، بما في ذلك أمراض الأمعاء الالتهابية وأمراض القلب والتهاب المفاصل الروماتويدي.

7 -محاربة الاكتئاب



يحتوي الريحان على مركبات أدابتوجين ، وهي مضادة للإجهاد. وتساعد في التعامل مع القلق والاكتئاب مع تحفيز النواقل العصبية التي تتحكم في الطاقة والهرمونات المحفزة للسعادة. لذلك ، ارتشف كوبًا ساخنًا من الشاي مع الريحان والمريمية المخمرة إلى الكمال ولاحظ الفرقوستلاحظين الفرق .

8 - التخلص من السموم



الريحان يزيل السموم من الكبد ويلعب دورًا مهمًا في منع ترسب الدهون في الكبد.

9- منع أمراض القلب



الريحان غنى بمركبات الأوجينول التى تخفض ضغط الدم. كما أن الزيوت الأساسية الموجودة في الريحان تقلل من مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول في الجسم كما أن المغنيسيوم في هذه العشبة يحسن الدورة الدموية ويسمح للأوعية الدموية والعضلات بالاسترخاء ، مما يمنع تقلصات العضلات.