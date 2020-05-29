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مرأة

الريحان بالقرفة مشروب الهنود لمواجهة كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يبحث الجميع عن طرق للحفاظ على ترطيب الجسم  والحفاظ علي مناعته، ويعد  شرب الكثير من الماء هو افضل الطرق ولكن من الان  ، يمكنك تحضير بعض المشروبات، وإليك أحد هذه المشروبات الهندية التي تحافظ على مناعتك  وانتعاشك وفقا لـ " indianexpress"

ستحتاج إلى ما لا يقل عن خمس أوراق ريحان ، ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة ، وقليل من مسحوق الفلفل الأسود ، وقطعة صغيرة من الزنجبيل وبعض الزبيب. خذ قدرًا وأضف إليه كوبًا من الماء.

 أضيفي جميع المكونات الأخرى وقلبي باستمرار أثناء غليها. افعل ذلك لمدة 15 دقيقة على الأقل و قبل نقل الشراب إلى فنجان ، أضف القليل من الليمون لتحسين الطعم إذا كنت ترغب في ذلك. انتظر حتى يبرد. 

الفوائد الصحية
ويعتقد أن هذا المشروب يمكن أن يحسن عملية الهضم. على هذا النحو ، يمكن أن يساعد أيضًا في فقدان الوزن لأنه من المعروف أنه يطرد السموم من الجسم. يمكن أن يمنح الفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل الجسم دفعة مضادة للالتهابات ويحافظ على قوة جهاز المناعة. أيضا ، الريحان له خصائص مضادة للميكروبات. إنه رائع لسلاسة عمل الجهاز التنفسي. يمكنه أيضًا مكافحة الالتهابات الموسمية ، لذا فإن هذا المشروب ضروري إذا كنت تعاني من نزلات البرد
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