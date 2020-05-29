الريحان بالقرفة مشروب الهنود لمواجهة كورونا

يبحث الجميع عن طرق للحفاظ على ترطيب الجسم والحفاظ علي مناعته، ويعد شرب الكثير من الماء هو افضل الطرق ولكن من الان ، يمكنك تحضير بعض المشروبات، وإليك أحد هذه المشروبات الهندية التي تحافظ على مناعتك وانتعاشك وفقا لـ " indianexpress"





ستحتاج إلى ما لا يقل عن خمس أوراق ريحان ، ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة ، وقليل من مسحوق الفلفل الأسود ، وقطعة صغيرة من الزنجبيل وبعض الزبيب. خذ قدرًا وأضف إليه كوبًا من الماء.





أضيفي جميع المكونات الأخرى وقلبي باستمرار أثناء غليها. افعل ذلك لمدة 15 دقيقة على الأقل و قبل نقل الشراب إلى فنجان ، أضف القليل من الليمون لتحسين الطعم إذا كنت ترغب في ذلك. انتظر حتى يبرد.





الفوائد الصحية